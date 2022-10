Il copincolla di Lorenzo Fontana definisce animali i bambini non europei fa parte dalla famiglia di copincolla che abbiamo imparato a disprezzare. Prendi un discorso e comincia a tagliuzzare e cucire in modo che ogni pezzo di frase diventi una “soundboard” una collezione di frasi. Potrai far dire a chiunque qualunque cosa.

Abbiamo già visto il caso del CEO di Pfizer, passato dal dire di voler “dimezzare il numero di persone che non possono permettersi le medicine” (quindi volendo aumentare l’accesso alla sanità nei paesi emergenti) al dichiarare secondo i complottisti di voler “dimezzare il numero di persone” come un novello Thanos.

Il tutto togliendo un pezzo di frase e facendo ricominciare il discorso come se nulla fosse dal punto successivo.

Pochi noteranno il taglio. Così abbiamo notato questo curioso copincolla in giro per i social

Che deriva da un post twitter di due giorni fa

Copincolla che ha apparentemente tratto in inganno anche illustri spunte blu, tra cui l’ex presidente della Camera e personalità della politica Laura Boldrini

La quale però ha successivamente rimosso il tweet in data 16.10, sostituendolo con un messaggio per cui il video “risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase di #Fontana. Ho sempre fatto battaglie contro la disinformazione, mi dispiace per l’inconveniente. Il resto del video conferma il pensiero di Fontana e la mia opinione su di lui”.

In realtà si tratta dell’assemblaggio di due testi diversi, una manifestazione della Lega Nord a Gradisca e un discorso del 2017 definito come “contro i gay” in quanto contenente la frase “Vogliamo un’Europa dove il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e un papà! Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentir nominare”

Il copincolla di Lorenzo Fontana definisce animali i bambini non europei

In realtà, come ricostruito dal team di Open Fact Check, l’obiettivo della reale invettiva di Fontana non erano i “bambini non europei” ma il Movimento Animalista, come “schermo” per arrivare a colpire colui che all’epoca non era ancora alleato, Silvio Berlusconi, in quel periodo storico vicino al Movimento Animalista per tramite dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla, storica componente di Forza Italia e scesa in politica cl Partito Animalista. Dettandogli dal palco una “linea da seguire” per considerare le future alleanze.

Al minuto 0:15 del video diffuso in alcune varianti del copincolla si nota infatti un visibile stacco tra due inquadrature diverse, con sfondo, risoluzione e financo le fattezze dell’attuale Presidente della Camera che mutano.

I primi quindici secondi quindi sono relativi al discorso a Gradisca, dove Fontana difende il sovranismo come componente della Lega.

La seconda parte del discorso è presa dalla stoccata contro gli Animalisti e contro l’affido alle coppie omosessuali.

Le “altre schifezze” (termine comunque va rilevato non generoso affatto, anzi…) sono quindi intese non come i “bambini non europei”, ma come, secondo la teoria politica di Fontana, la scelta di consentire le adozioni da coppie omogenitoriali da lui viste come un “vulnus” verso le adozioni da coppie eterosessuali.

Al minuto 0:35, per un secondo (fino a 0:36) nel video c’è un nuovo taglio, secondo la tecnica del “jumpscare” tipica di memes e video su YouTube

Per un secondo o poco meno l’immagine si distorce, il video salta una serie di frasi e riparte con il sottofondo di una musica emotiva.

“Jumpscare” significa appunto “sobbalzare dalla paura”, ed è la tecnica di montaggio nella quale un improvviso salto e “cambio di passo” provoca i brividi nello spettatore.

Al termine del salto si passa da

“Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentir nominare“

a

“La priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali!”

Insinuando quindi che i bambini non europei siano “gli animali e le schifezze” di cui parla Fontana.

In realtà la frase mutilata recita così

Io non vedo una possibilità in Italia di allearsi con Forza Italia. Non la vedo soprattutto nel momento in cui sento, come ho sentito ieri, che Berlusconi… Berlusconi parla del Partito Animalista. Caro Silvio, la priorità in Europa e chi si sta estinguendo in Europa sono gli europei. Caro Silvio, sveglia! La priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali! Sveglia!

Quando Fontana parla di animali sta parlando di animali, bacchettando la vicinanza di Berlusconi col Movimento Animalista e la sua benedizione alla formazione di un vero e proprio Partito Animalista, a guida dell’ex azzurra Vittoria Brambilla ma ancora affine a Forza Italia

