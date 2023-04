“Putin colpirà la classe politica italiana”, ma sono fantasie putiniste. Questo il contenuto di un improbabile messaggio che ci è stato inoltrato, parte di un ricco filone di fan dello Zar.

Un filone che parte da molto lontano, esistente sia in Italia che all’estero. Parte della narrazione filorussa, esso prevede un numero immaginario di “Cittadini europei pronti a marciare con Putin” e malcelate fantasie di dominio in cui la Russia sottometta l’Europa, ironicamente creando un “Nuovo Ordine Mondiale” come quello odiato dai complottisti istoriato a falci e martelli e bandiere Russe anziché con l’odiato simbolo europeo.

Nella “card” che ci è stata segnalata infatti Putin avrebbe dichiarato che “se l’Italia scende in guerra contro di noi colpiremo la sua classe politica”.

Compatibilmente con le impobabili narrazioni precedenti che vedono Putin rivolgersi al popolo Italiano con un linguaggio “semplice e alla buona” promettendo ricchezze e vantaggi alle “quinte colonne” pronte a piegare il ginocchio alla Russia.

Filone che nel resto di Europa si spinge a immaginare numeri tragicomicamente alti (quanto inventati) di cittadini europei pronti al colpo di stato contro l’Europa stessa per insediare un regime Russo.

Tutte queste narrazioni hanno due elementi in comune. Il primo elemento è la totale assenza di riscontro: semplicemente sono frasi che non esistono, basate su agenzie di stampa immaginarie e raccolte di dati inesistenti.

Il secondo elemento è che nonostante la loro diffusione europea, assolvono il doppio scopo di drogare il dibattito sia in Occidente che in Russia, dando sia ai “vatnik”, i sostenitori occidentali di Putin (che tutt’ora vedrete affollare i commenti delle condivisioni) qualcosa di cui parlare che dare ai Russi l’idea irreale e sviata di Occidente corrotto e crudele che aspetta Putin per una nuova “Internazionale Putinista”.

Col Russo medio costretto sostanzialmente a sentire solo quello che la Propaganda del Cremlino vuole udire, quelle che per noi sono bufale assurde e grottesche per loro sono la prova di un vero e prroprio “mondo rovesciato” che essi ritengono l’unico possibile.

Conclusione

Il messaggio per cui “Putin colpirà la classe politica italiana” è solo una fakenews.

