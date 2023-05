Il mistero delle “Uova di Pasqua Ucraine”: dalla Russia con Telegram. Questo il riassunto di una segnalazione inviataci del solito post Telegram filorusso basato su una mano che mostra delle presunte “uova di Pasqua naziste”

Come al solito, un video Telegram filorusso non ti fornirà mai indicazioni di dove e quando. Solo la martellante propaganda che cerca di mostrare a tutti i costi l’Ucraino medio come un nazista per natura giustificando ogni atrocità della guerra ad ogni costo.

Anche con queste incertezze possiamo notare delle idiosincrasie.

Il mistero delle “Uova di Pasqua Ucraine”: dalla Russia con Telegram

Come abbiamo ricordato un’altra volta non tutte le croci sono naziste.

La croce Ucraina vs la “Croce Nazista”

Il simbolo delle forze armate di Terra Ucraine riportato nell’immagine è una croce equilatera con lati divergenti color Cremisi e il simbolo araldico di Vladimir il Grande.

Dove per equilatera, come ci ricordano peraltro i colleghi di Facta, si intende una croce con bracci di egual misura.

Una simile croce appare anche tra i Sassi di Matera, nel Convicinio di Sant’Antonio, e nessuno che conosca l’araldica e la simbologia accuserebbe i Sassi di Matera di essere una struttura di arte nazista.

La c.d. “Croce di ferro nazista” è in realtà una “croce patente”, una croce i cui i bracci si allargano formando una struttura circolare o ovale che, stirate fino a toccarsi, creano o creerebbero una figura a “mandorle pelate”.

Sostanzialmente, la croce di Vladimiro il Grande è “scorciata”, squadrata. La croce di ferro nazista è stondata, e naturalmente difetta dello stemma araldico del Principe di Kiev, per ovvi motivi.

E il simbolo di Azov?

Sulla presunta natura “nazista” del simbolo di Azov ne abbiamo già discettato.

Possiamo aggiungere che allo stato attuale ogni connotazione di estrema destra del Battaglione Azov, e per converso del suo simbolo è andata persa in una depoliticizzazione del battaglione.

Come ricorda il Washington Post

“Le forze di Azov oggi, ha detto Biletskiy, comprendono scrittori e altri liberali, persino membri dell’estrema sinistra e antifascisti. In questo momento siamo in guerra per l’esistenza stessa dell’Ucraina”, ha detto. Nell’ultimo mese, non ho mai chiesto a una persona che si è unita a noi le sue idee politiche. Oggi gli ucraini hanno una sola opzione di orientamento politico: a favore o contro l’Ucraina”

Secondo un esperto del Center for Civil Liberties, studioso di movimenti di estrema destra, di estrema destra in Azov non vi è rimasto nulla, demistificando dunque il simbolo del reggimento come nazista e trasformando ogni teschio in un “totemkopf”

Conclusione

Le “Uova di Pasqua Ucraine”, peraltro di incerta provenienza, non consentono di parlare di “uova naziste”.

