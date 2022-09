Il Merge di Ethereum è completo e qualcuno colpisce l’account del MITE. Due notizie che dovrebbero non aver collegamento, ma in Italia abbiamo visto anche cose più strane, e quindi ormai niente al mondo può farci paura.

Siamo quindi a due notizie in una. La prima e principale notizia è che il Merge di Ethereum, nota criptovaluta, è completo.

Alle 8.45 di oggi 15 Settembre Ethereum è passato dal meccanismo “proof of work” al “proof of stake”. Un cambiamento epocale secondo l’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano che avvicina Ethereum ad un passo dall’essere la prima Cryptovaluta se non sostenibile, maggiormente ecosostenibile.

Da oggi il controllo e l’approvazione le transazioni dei beni digitali nella rete in Ether non sarà più in capo ai minatori di cripto e le loro “mining rig”, macchine di calcolo dedicate, ma ricadrà sui maggiori possessori di criptovalute stesse.

Il risparmio energetico derivato dai primi calcoli (al momento teorici, da oggi vedremo nella pratica) sarà pari al 99% dell’energia consumata dal sistema nel suo complesso e uno 0,2% dell’energia globale consumata nel mondo.

Il che, di questi tempi, è decisamente molto.

Lo stesso termine “Merge”, “l’unione” deriva dal fatto che il precedente sistema si unirà al sistema nuovo, in corso di rodaggio già da lungo periodo e pronto a sostenere il carico.

Ma se Vitalik Butlerin invita a festeggiare per i grandi rinnovamenti dell’ecosistema, qualcuno festeggia in modo molto meno “pulito”.

Questa mattina, per un breve periodo (al momento è già tornato normale), qualcuno ha deciso di “defacciare”, un atto di vandalismo virtuale, l’account Twitter del MISE sostituendone l’icona col volto sorridente di Vitalik Butlerin.

Giallo nel giallo: come riportato dal decano dei fact checker Paolo Attivissimo, alcuni poco accorti commentatori italiani hanno accusato Vitalik Butlerin in persona di aver “hackerato l’account del MITE”, probabilmente seguendo le suggestioni dovute ai vari hacker russi con cui abbiamo avuto a che fare in questi mesi.

Niente di tutto questo è ovviamente avvenuto: si parla semplicemente di un buontempone che ha deciso di vandalizzare l’account del MITE per una sorta di perverso “festeggiamento con Phishing”.

Infatti nel periodo in cui l’account era vandalizzato, sono comparsi messaggi di Phishing di un Falso Vitalin che proponeva donazioni e affari con la cryptovaluta che, ovviamente, si sarebbero conclusi col turlupinato di turno più povero dei suoi averi.

Foto tratta da Paolo Attivissimo

