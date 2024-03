Cosa hanno in comune Elon Musk, Giorgia Meloni, Luciana Littizzetto e il Governo Cinese? Tutti quanti si sono ritrovati a loro insaputa su RaiNews o nel primetime televisivo Rai a vendere servizi di CryptoValuta a loro insaputa.

Tutti quanti con un canovaccio che promette eterna ricchezza e felicità e non cielodikeno.

In alcune varianti infatti Bankitalia, in una assurda e rabbiosa narrazione, avrebbe poi impedito tale ricchezza mandando i suoi sgherri ad arrestare in diretta la Littizzetto per “aver donato la ricchezza agli Italiani”, sequestrato le apparizioni pubbliche (e Deepfake) del Primo Ministro Italiano e del Magnate Sudafricano importato in America e ostacolato tali ricchezze.

In questa si parla solamente di generici “posti limitati”

Il Governo Cinese si unisce ai personaggi dei “post del Crypto”

Partiamo da una serie di dati: Forbes che diventa “ForbeM” così, a caso, su un sito che ovviamente non è quello di Forbes. Sono ad sponsorizzati che portano chissà dove, sollecitando la dazione di dati con una pletora di commenti di dubbia veridicità che spergiurano di aver ottenuto grandi ricchezze.

E per il solito motivo ignoto “ForbeM” avrebbe deciso di usare come font la solita trasmissione RAI, ovvero una screenshot a caso con appiccicato un logo a caso.

Come per tutti gli altri casi, possiamo affermare che il governo Cinese e RaiNews siano del tutto estranei alla cosa.

