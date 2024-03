Il goffo fotomontaggio di “Zelensky l’attore più pagato al mondo” dimostra che per entrare nel colorato mondo delle Fonti Russe non devi neppure avere abilità. Un tempo la propaganda Stalinista era abilissima nel ritoccare fotografie e testi prima che esistesse l’informatica di massa.

Ancora adesso studiamo nei libri di storia come Stalin fosse in grado di scatenare la sua macchina della feroce propaganda per cancellare i suoi oppositori dalle foto pubbliche, comunicando al popolo bolscevico l’idea di poter retconnare la stessa realtà e verità storica e manipolare il tessuto stesso dell’informazione.

Spingendosi ad esempio a nominare tra i suoi consiglieri scientifici più importanti un “apprendista stregone” convinto che il DNA stesso fosse un costrutto fascista e nazista inventato dai borghesi capitalisti per opprimere il proletariato.

I suoi “nipotini” oggi sono sostenzialmente dei dilettanti allo sbaraglio al confronto, dei degenerati privi di mezzi che pigramente si affidano all’Intelligenza Artificiale e a grotteschi fotomontaggi per latrare alle loro quinte colonne in Occidente l’allucinazine collettiva di un occidente “cattivo e nazista”.

Ma dilettanti che non hanno bisogno di impegnarsi perché tanto troveranno sempre chi crederà a quei fotomontaggi e narrazioni non meno assurde.

Il goffo fotomontaggio di “Zelensky l’attore più pagato al mondo”

In questo caso sui soliti gruppi Telegram filorussi e i social appare Zelensky circondato da pile di denaro. Dollari photoshoppati male con un braccio pallido, nerboruto e ipertrofico appiccicato lì nel mezzo, scontornato male e messo in una posizione tale da giustificarsi solo con un avambraccio lungo come quello di un gorilla.

Non ci sarebbe neppure bisogno di scomodare l’analisi forense per denunciare un falso così visibile da essere offensivo: ma in questo clima le “fonti russe” neppure ci provano più.

