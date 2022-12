Ci segnalano i nostri contatti un video ed una foto relativi ad un presunto “furgoncino dell’Adrenocromo della FIFA”.

Peraltro con commenti fortemente aggressivi ed ingiuriosi verso i “factcheckers”, accusati di “censura” e sfidati a bannare sia i diffusori che i commentatori della fake news.

Perché si tratta di una fake news, ancorché la foto è reale.

Il furgoncino dell’Adrenocromo della FIFA viene da una pagina meme

La spiegazione del paradosso è semplice: osservando la foto è possibile notare la pubblicità di un canale Telegram chiamato “Marxismo Memetico per giovani non Zuccati”. Dove per “non zuccati” si intende “Non bannati da Facebook”.

Una pagina di “meme”, appunto, immagini farsesche e parodiche sui temi caldi della politica e del momento.

Come rilevato dai colleghi di AFP, tale immagine circola ormai ininterrottamente dal 2021, sia su Facebook che su Twitter.

Il riferimento esplicito è a sua volta al meme più pericoloso della storia, la teoria del Pizzagate, origine della Cospirazione di QAnon.

L’Adrenocromo e QAnon, il meme più pericoloso della storia.

Secondo tale teoria i “Poteri Forti” amerebbero riunirsi in apposite pizzerie per consumare carne di neonato torturato. Tale pratica causerebbe nel corpo del bambino la produzione dell’Adrenocromo, sostanza facilmente reperibile in farmacia e parte di preparati per fermare emorragie e curare le emorroidi che secondo il complotto invece conferisce l’Eterna Giovinezza a chi la assume, peraltro fornendo uno “sballo” pari alle droghe più potenti.

Tale teoria ha avuto due frutti: il primo è il “Pizzagate”, quando un facinoroso, fomentato dai meme diffusi sull’argomento su “imageboard” come 4chan, si è presentato in una pizzeria armato cercando di liberare i bambini prigionieri e uccidere i politici corrotti e i gestori della presunta “cabala criminale”

Il secondo è la “Cospirazione di QAnon”, la teoria per cui segretamente l’allora presidente Donald Trump avrebbe incaricato uno dei frequentatori abituali delle imageboard (chiamati tra loro “anon”, gli “anonimi”) di soggiogare i “Poteri Forti”, identificati nella classe dirigente democratica e arrivare al “Giorno del Giudizio” in cui il Patriota Q, capo di tutte le spie del mondo bellissimo e ricchissimo, avrebbe ordinato ad un esercito paramilitare di portare la legge marziale per le strade uccidendo tutti i nemici politici dell’amato presidente.

Entrambe le teorie, come molte delle cose provenienti dalle imageboard derivano da suggestioni cinematografiche. La teoria dell’Adrenocromo come “Droga più potente del mondo, dai mistici poteri” deriva dal film Paura e Delirio a Las Vegas, mentre la teoria che vede il Patriota Q destinato a ripulire l’America con la sua giustizia brutale viene da La notte del Giudizio, saga cinematografica in cui nell’America del futuro l’omicidio diventa legale una volta l’anno consentendo ai protagonisti fantasie violente ed escapiste.

Entrambe le teorie hanno avuto il loro culmine nell’assalto al Campidoglio, fomentato da un’unione di seguaci duri e puri di Trump e della teoria cospirativa di QAnon, convinti che Biden in qualche modo avesse “rubato le elezioni” e se avessero invaso il Congresso il Patriota Q sarebbe apparso per scatenare la “Notte del Giudizio” e portare Trump al Potere svelando la cabala di consumatori di Adrenocromo.

La bufala e le smentite

Abbiamo quindi appurato che l’adesivo appartiene non alla FIFA, ma ad un gruppo Telegram dedito alla diffusione di meme. E che la FIFA si era attivata per smentire il messaggio.

La ditta che invece ha fornito materialmente il mezzo vandalizzato, Ennu, ha provveduto nell’immediato a ritirare il veicolo dalla circolazione togliendo l’adesivo.

Lo scenario più verosimile è quindi che un fan del gruppo Telegram abbia incollato un adesivo pubblicitario del meme più in voga al momento, invogliano altri utenti alla partecipazione, senza che questo comporti compravendita di Adrenocromo.

Conclusione

Ovviamente non esiste alcun furgoncino dell’Adrenocromo della FIFA, e l’organizzazione calcistica non rivende Adrenocromo “per tutti i gusti”.

L’adesivo è stato incollato su un furgoncino a nolo, e staccato dopo la diffusione del video.

