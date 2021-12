Il Dottor Robert Malone non ha mai vinto il Premio Nobel e non è inventore dei vaccini mRNA

Ci state chiedendo di analizzare con ulteriori dettagli la vicenda del Dottor Robert Malone, diventato guru per i NoVax dopo alcune uscite relative ai vaccini Covid. Il medico è diventato autorevole agli occhi di alcuni, trattandosi di un premio Nobel, senza dimenticare l’etichetta di “inventore dei vaccini mRNA“. Occorrono assolutamente alcune precisazioni, nonostante informazioni specifiche in merito le abbiamo in parte condivise in giornata con un primo articolo su questa figura.

Chiarimenti sul Dottor Robert Malone: tra premio Nobel ed invenzione dei vaccini mRNA

Dunque, andiamo con ordine. In primo luogo, non si capisce da dove arrivi la certezza che il Dottor Robert Malone abbia alle sue spalle un fantomatico Premio Nobel che non appare in alcun documento ufficiale disponibile in rete. Invitiamo gli scettici ad effettuare ulteriori ricerche in merito e a condividere con la nostra redazione, qualora dovessero risalire a prove che al momento ci sfuggono. Spesso, sul web, si attribuiscono referenze al medico di turno, con il semplice intento di dare maggiore autorevolezza alla propria fonte. Pare sia questo un caso emblematico in tal senso.

Ancora, appare pretenziosa anche l’affermazione che il Dottor Robert Malone sia l’inventore dei vaccini mRNA. Attenzione, qui nessuno discute il contributo che il medico in questione abbia dato alla ricerca, soprattutto negli anni ’80. Tuttavia, come lui stesso afferma che altri successivamente abbiano sfruttato il lavoro portato avanti coi suoi studi, allo stesso tempo la letteratura medica attribuisce quasi tutti i meriti in questo particolare contesto a chi lo ha preceduto.

Nello specifico, il lavoro del Dottor Robert Malone sarebbe stato impossibile senza le basi poste da Katalin Karikó, ma soprattutto da Drew Weissman. Proprio con quest’ultimo, infatti, Karikó ha scoperto il grossissimo plus scaturito dalla possibilità di modificare l’mRNA con elementi sintetici. Ci sono tanti documenti in rete a tal proposito, senza voler scomodare il dr. Robert Malone e la questione dei vaccini Covid impostati sul discusso tema mRNA.

