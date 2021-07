Il canone Rai esce dalla bolletta, ma niente stop e tempi lunghi in Italia

Ci sono alcune importanti precisazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 27 luglio, a proposito della storia secondo cui il canone Rai esce dalla bolletta. Qualcuno parla addirittura di uno stop, o comunque tempi ristretti per questo processo, ma la situazione è apparentemente più complessa di quello che sembri. Ecco perché abbiamo raccolto qualche informazione extra, dopo che in passato sul nostro sito siamo già stati costretti ad intervenire su questioni del genere.

Forse il canone Rai esce dalla bolletta, ma va smentita l’ipotesi stop

Come stanno realmente le cose? La notizia secondo cui il canone Rai esce dalla bolletta, fondamentalmente, è stata riportata questo martedì da Il Messaggero. Un modo per evitare che l’utente sia costretto a pagare il servizio in automatico, rispetto ad una bolletta dedicata alla luce che in realtà si occupa di tutt’altro. A detta della fonte, infatti, la decisione di cui si parla da alcune ore potrebbe essere presa dal governo Draghi dietro la pressione dell’Ue, anche se al momento resta da definire la questione delle tempistiche.

Già, perché se da un lato la norma per la quale il canone Rai esce dalla bolletta potrebbe essere approvata già in settimana, non si esclude che l’appuntamento possa slittare. A tal proposito, si parla di una scadenza massima fissata a fine 2022 che, se raggiunta, darebbe per forza di cose un altro volto agli annunci di queste ore. Ecco perché occorre approcciare la notizia con una certa cautela, considerando anche le note tempistiche necessarie ad una proposta per fare passi in avanti prima di essere ufficializzata.

Se da lato il canone Rai esce dalla bolletta, a prescindere dal mese e dall’anno entro cui faremo questo step, al contempo va smentito nel modo più assoluto un possibile stop ai pagamenti. Complice la pandemia, nell’ultimo anno e mezzo ha preso piede spesso e volentieri questa voce mai confermata da fonti ufficiali.

