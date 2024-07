Tra tante false profezie dei Simpsons, una che sembra vera potrebbe essere arrivata: Il bizzarro caso di Kamala Harris vestita come Lisa Simpson. Un’immagine, tratta dal giuramento della vice di Biden nel 2021 ora diventata candidata Dem e oggetto di numerose fake news, paragonata con l’immagine di Lisa Simpson in veste di adulta con un vestito di foggia e colore assai simile al suo.

Questa l’immagine non è un falso e non è ritoccata come molte che abbiamo visto. Ma ha una precisa spiegazione nel protocollo.

Il bizzarro caso di Kamala Harris vestita come Lisa Simpson: questioni di protocollo

Il riferimento è all’episodio 17 della stagione undici della serie, chiamato Bart al futuro in cui Bart incontra uno sciamano che gli mostra un possibile futuro in cui la sorella Lisa diventa Presidente degli USA e lui un semplice musicista squattrinato, ma grazie alla sua astuzia da giovanotto di strada diviene dapprima fonte di guai e imbarazzo per la famosa sorella, e poi prezioso aiuto per fornirle consigli su come acquistare credibilità internazionale alla guida di una nazione ormai piagata dal debito pubblico e internazionale. Nel finale Bart sembra soddisfatto del futuro mostratogli e riunendosi con la sorella le annuncia festante che uno sciamano ha predetto per lei “un impiego statale sicuro ma noioso” e una vita da musicista per lui.

Nella serie Lisa Simpson appare in un tailleur blu-violetto con un giro di perle simile a quello da lei sempre indossato da ragazzina: colore che appare anche in altre serie con una aspirante Presidentessa donna, come “Veep”, serie del 2012 in cui la vice di un presidente dimissionario e a lei inviso si dimette lasciandola scarsamente preparata al suo nuovo compito.

Partiamo quindi dalle spiegazioni: i colori della bandiera USA sono, come tutti sanno, il rosso e il bianco delle tredici strisce che raffigurano le colonie originali e il blu dello sfondo con le 50 stelle dei 50 stati.

I colori tradizionalmente accettati e apprezzati nelle cerimonie sono quindi rosso, bianco e blu.

Per motivi altrettanto tradizionali, il dress code degli uomini virerà verso giacche scure, blu tendenti al nero quando non al nero.

Il dress code femminile consente il ricorso al rosso, al blu, al bianco e a forme intermedie.

Il viola adottato da Kamala Harris nel 2021, e talora visto in Veep – Vicepresidente incompetente assieme al rosso acceso, è un colore abbastanza sobrio nato dalla fusione di blu e rosso.

Peraltro il viola è un colore tradizionalmente negli USA associato sia ai valori femministi che al black lives matter ed alle lotte per i diritti degli afroamericani, circostanza già notata ai tempi dell’insediamento da VP.

Unendo quindi un protocollo che vede il viola come apprezzato colore “presidenziale” e il viola come sobria affermazione del desiderio di portare diritti era perfettamente logico che un’avvocata californiana di colore, insediatasi alla Casa Bianca come VP, scegliesse proprio il viola.

Era possibile che un personaggio immaginario femminile divenuto Presidente scegliesse il viola, il blu o il rosso, e così è accaduto.

Ancora una volta, si tratta di un riferimento alla teoria della “programmazione predittiva”.

Secondo tale teoria i “Poteri Forti” che dominano il mondo spoilererebbero i loro piani segreti anticipandoli in modo da abituare il popolo alle loro azioni prima di compierle: ma ovviamente, così non è.

