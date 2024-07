Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook in cui un utente dichiara falso il dato per cui Kamala Harris è una cittadina americana, e quindi la dichiara incandidabile, chiudendo il suo appello descrivendo la sua capacità “di conoscere le dinamiche”.

Pare che l’utente non “conosca le dinamiche” così bene come asserisca: Kamala Harris è una cittadina americana senza ogni ombra di dubbio.

Kamala Harris è una cittadina americana: le meraviglie delle fake sul “birtheism”

Kamala Harris è nata ad Oakland in California nel 1964, e si è laureata in legge all’Hastings College of Law, sempre in California nel 1989, trascorrendo tutta la sua vita negli USA.

Suo padre, Donald Harris, è un economista americano naturalizzato di origini Giamaicane, di sua madre, la compianta Shyamala Gopalan, non ci sono riferimenti alla naturalizzazione Americana.



Ma anche così la cittadinanza dei genitori è indifferente a quella della figlia, datosi che come ci ricorda ad esempio il docente di diritto Kermit Roosevelt della University of Pennsylvania chi nasce negli USA è automaticamente cittadino.

Negli Stati Uniti lo ius soli è sancito dal XIV emendamento della Costituzione. Chiunque nasce sul suolo statunitense, quindi, ne è automaticamente cittadino, tranne se si tratti di figlio di personale del corpo diplomatico.

Ovviamente possiamo dichiarare che un docente di economia e una ricercatrice e dottoressa in medicina non sono diplomatici né membri di forze di invasione straniera.

Chi ha quindi dichiarato di “conoscere le dinamiche” non le conosce bene come pensa e dovrebbe sturiare il XIV emendamento della Costituzione Americana.

Si tratta della teoria del “birtheism”, nata già ai tempi di Obama: esattamente come abbiamo visto un precedente tentativo di far passare Kamala Harris per una “prostituta transessuale di New York dedita ai festini“, un’accusa tipica è millantare che un candidato “diversamente bianco” non abbia la cittadinanza o che i documenti che lo dimostrino siano un falso dei “Poteri Forti”.

