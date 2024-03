L’immagine dei Simpsons che predicono l’incidente di Baltimora è creata con IA: un’altra prova del rischio inerente alla diffusione di una nuova tecnologia. Se in passato creare montaggi sui “Simpsons che predicono cose” richiedeva quantomeno l’abilità nel montare diverse immagini promozionali e animate riconoscibili e ridisegnare le parti di raccordo, ora chiunque può istruire una IA per fare il lavoro sporco al posto suo, spesso senza neppure la cortesia di un Watermark, ovvero un logo per segnalare la costruzione immaginaria.

Come nel caso di una scena che dovrebbe raffigurare i Simpsons che predicono l’incidente.

L’immagine dei Simpsons che predicono l’incidente di Baltimora è creata con IA

Semplicemente basta osservare l’immagine per capire che è una creazione a mezzo IA, inizialmente diffusa dall’account X “NoContextHumans”. Dato confermato dall’analisi con tool dedicati come HIVE ma che potrete valutare empiricamente voi stessi.

La forma della testa di Lisa è completamente sbagliata, come anche le ondulazioni delle “basette” di Homer e alcuni elementi di sfondo.

Tratti tipici del disegno generato con IA, che però è destinato a migliorare nel tempo aumentando le possibilità per i produttori di contenuti virali di creare fake.

