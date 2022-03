No, non è vero che i Simpsons hanno previsto l’invasione Ucraina

Ci segnalano i nostri contatti una immagine per cui i Simpsons hanno previsto l’invasione Ucraina.

Una foto, tratta da un video di “profezie”. Uno dei tanti insomma. Profezie molto stiracchiate (nello stesso video si parla di auto volanti e dell’imminente decesso di Joe Biden…), a tratti ottenute con qualche aiutino del fotomontaggio.

Partiamo dalla bomba, che ovviamente non riporta la data “05/05/2022”, facendo presagire quindi un disastro nucleare.

La bomba è un evidente fotomontaggio tra una scena di Springfield, la città dove lo show è ambientato, e un oggetto collezionable del gioco “Gacha” “Tapped Out”.

Gioco per cellulari dove puoi scambiare soldi reali con monete virtuali gioco per partecipare ad eventi per collezionare sfondi e personaggi (nella narrazione interna, necessari per riedificare Springfield dopo l’ennesimo disastro di Homer).

Per essere precisi parliamo dell’oggetto “Bomba Atomica” parte dell’evento “Supereroi 2016”.

Ovviamente privo di data in originale.

La città di Springfield atomizzata è un montaggio di episodi di Halloween della serie “La Paura fa Novanta”. La città in fiamme tratta dall’episodio in cui Homer provoca l’esplosione della centrale Nucleare sotto lo sguardo dell’attonito Flanders e la bomba da un precedente episodio in cui il corrotto Sindaco Quimby provoca i francesi nell’atomizzarlo.

Homer Simpson con una bandiera Ucraina in realtà è Homer Simpson con una bandiera Americana, tratto dall’Episodio “Il Bob Italiano”, rimosso dal suo sfondo originale.

Parimenti Nonno Simpson è stato editato e rimontato da uno dei molteplici episodi coi suoi flashback bellici, come “Nonno Simpsons e il Tesoro Maledetto”, assieme ad un Putin con la maglietta editata.

Nella gag originale Vladimir Putin infatti indossava una maglietta dei “Red Sox”, fingendo con insistenza di essere un cittadino americano e chiedendo di poter partecipare alle contestate elezioni americane, con ovvio riferimento al sospetto di “brogli russi”.

In conclusione no, non è vero che i Simpsons hanno previsto l’invasione Ucraina, ma ogni singolo frame dello show può essere montato per dire ogni cosa.

