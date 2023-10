Abbiamo già visto i miti relativi ai c.d. “supercibi”, come la papaya fermentata o l’ananas. Miti per cui l’ananas fa dimagrire, e la papaya fermentata è un vero e proprio elisir di lunga vita che cura ogni malattia, vince l’invecchiamento e cura persino Alzheimer e Parkinson.

L’abbiamo già detto in passato nei commenti all’articolo sull’ananas: i miti sui “supercibi” nascono nel momento in cui ci sono da vendere diete miracolose.

In realtà una dieta bilanciata e ricca di tutti gli elementi necessari, compresa frutta e verdura, fa sempre bene. Non è saggio “incancrenirsi” sul singolo supercibo.

I mille miracoli della papaya fermentata nuovo elisir di lunga vita

La volgata vuole che la papaya, oltre ad essere usata dai “notutto” per buttarne pezzi nei test anticovid e descritta come una cura per la SARS (“cugina” del citato COVID19) abbia una lunghissima serie di virtù miracolose.

Il fatto che l’enzima citato spesso come fonte di queste proprietà si trovi nel solo frutto acerbo e le “istruzioni” per sbloccare le magiche proprietà del frutto dichiarino di assumerlo fermentato, quindi ben oltre la maturità avrebbe dovuto essere un enorme campanello di allarme, anche se (dato anche questo che ci è ben noto), alle credenze popolari raramente si applica la logica.

In realtà non ci sono alcuni studi che dimostrino le proprietà della papaya rispetto ad altri alimenti, e anzi l’Antitrust in passato mise in guardia da pubblicità “entusiastiche” sulle stesse proprietà riportate in integratori e simili.

Vale il discorso che facemmo per l’ananas: il beneficio non viene da questo o quel frutto, ma da una dieta ricca e bilanciata comprendente anche frutta e verdura.

Siamo in Italia, circondati di fatto da orti ricchi di diversi tipi di mele e pere, fichi e ogni frutto che madre Natura vuole concederci: perché dovremmo importare tonnellate di papaya inseguendo il “supercibo” quando abbiamo tutto il necessario per una ricca dieta?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.