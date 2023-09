Mangiate pure tutti gli ananas che volete: ma non dimagrirete

Il mito dell’Ananas che fa dimagrire fa parte della grande famiglia delle leggende dei “supercibi”. L’abbiamo visto più volte: alimenti a cui si attribuiscono doti miracolose, terapeutiche, legate ad una “antica saggezza” che spesso è leggenda metropolitana.

L’ananas fa tante cose: ad esempio contiene principi che stimolano la diuresi e la digestione delle proteine, ma non brucia i grassi.

Le calorie portate alla dieta da un ananas sono le stesse di una mela, ed il mito della sua capacità snellente nasce dalla bromelina, un enzima contenuto nell’ananas stesso che secondo la “medicina alternativa” avrebbe doti snellenti, antitumorali, defatiganti e chi più ne ha, più ne metta.

In realtà a parte agevolare la digestione delle proteine non risulta l’esistenza di alcun claim sui benefici dell’assunzione di bromelina che sia stato approvato dall’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare).

Incidentalmente la bromelina è anche la causa di quella sensazione di “pungente” che sentite in bocca e gola mangiando molti pezzi di ananas, dato che l’enzima tenta di digerire le proteine sulla vostra lingua mentre voi cercate di digerire lui, non facendo abbastanza danni da recare nocumento alla vostra salute ma “pizzicando” in giro.

L’ananas però è il perfetto “spuntino spezzafame sano”, aiuta la digestione delle proteine, stimola la diuresi e “mette sul piatto” solo un leggero pizzicore e poche calorie facili da smaltire.

Non sarà l’ananas a farvi dimagrire, ma una dieta sana e tanto esercizio fisico, ricordando comunque che, ad esempio, una mela è più facile da reperire e il consumo di frutta locale aiuta l’ambiente e necessita meno trasporti.

