Sono passate circa 24 ore da quanto accaduto a Przemysl, in Polonia, con il leader della Lega duramente contestato dal primo cittadino Wojciech Bakun e da un fotografo. Il sindaco ha ricordato a Salvini che in passato ha indossato la maglietta con l’effige di Vladimir Putin, oggi bersaglio di proteste per il suo attacco contro l’Ucraina con gravi ripercussioni che via via si stanno manifestando in Europa, provocando imbarazzo nel leader leghista. La vicenda ha scatenato una certa quantità di meme e commenti da parte di ogni parte politica.

Tra i commenti, quello di Matteo Salvini sul sindaco che lo ha contestato era il più atteso. Il leader della lega lo ha fatto sui suoi canali social ieri sera, con una diretta trasmessa alle 22:39 da Varsavia.

Appena rientrato in albergo dopo una lunga giornata in Polonia fino ai confini con l’Ucraina. 4 ore e mezza per tornare qua a Varsavia, abbiamo incontrato parroci, volontari, bimbi, mamme, nonne… anche un sindaco un po’ maleducato. Però ci sta tutto, dai. Portare una parola di pace vale anche qualche attacco, qualche insulto, qualche polemica.

Infine Matteo Salvini scocca un dardo contro Matteo Renzi:

“Quel che mi stupisce è che anche in un clima di guerra, con i morti veri, con le bombe vere, con il tema della terza guerra mondiale che qualcuno paventa alle porte, quindi con la fuga, con la paura, con il terrore e con le parole di pace che devono farsi strada nonostante tutto e nonostante tutti, ci sia qualcuno che… in Italia, pensiamo a Renzi che riesce a fare polemica e politica. Riesce a buttarla in caciara, in casino”.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, Matteo Renzi sui social commentava l’accaduto con queste parole:

“Ho detto a Salvini in tutti i modi che in questa fase serve la politica, non le pagliacciate. Questo sindaco polacco glielo ha spiegato in modo ancora più chiaro. Meglio se Salvini torna a casa prima possibile, meglio per lui dico”.

Matteo Salvini non ha preso bene, dunque, l’accoglienza del sindaco Bakun e le polemiche dei colleghi.

