Salvini contestato in Polonia con maglietta di Putin dal sindaco Wojciech Bakun: la ricostruzione

Salvini contestato in modo aspro e diretto in Polonia, direttamente da Wojciech Bakun. Quest’ultimo, infatti, gli ha mostrato una maglietta con Putin per un motivo molto preciso, al punto da indurre molti nostri lettori a richiederci una ricostruzione su quanto avvenuto. Cerchiamo di contestualizzare bene il tutto, altrimenti il filmato che sta diventando virale in questi minuti anche qui in Italia potrebbe non essere compreso da tutti. Scenario da evitare, visto il delicato momento storico che stiamo vivendo.

Salvini contestato in Polonia con tanto di maglietta di Putin: perché il sindaco Wojciech Bakun ce l’ha con lui

Dunque, dopo aver chiarito alcune questioni relative alla presunta malattia di Putin, come osservato con il nostro articolo di questa mattina, va ricostruito quanto avvenuto pochi minuti fa. Come si nota attraverso il video che troverete a fine articolo, infatti, Salvini contestato in Polonia rappresenta in tutto e per tutto una notizia vera. Il riferimento alla maglietta di Putin che arriva direttamente dal sindaco Wojciech Bakun non è casuale e richiede qualche approfondimento in merito.

La ricostruzione, infatti, è abbastanza semplice. Basta rifarsi ad articoli recenti che a loro volta rimandano a fatti del 2015, quando Salvini si lasciò fotografare a pochi passi dal Cremlino indossando una maglietta a sostegno di Putin. Fatti che, inevitabilmente, oggi si stanno ritorcendo contro di lui. La visita in Polonia del numero uno della Lega, evidentemente, è poco gradita alla gente del posto, visto quello che sta avvenendo a pochi chilometri da lì.

Per la cronaca, l’uomo dice al leghista quanto segue: “Salvini, io non la ricevo. Venga con me al confine a condannare Putin“. Siamo a Przemysl, in Polonia. Dunque, Salvini contestato in modo chiaro e diretto in Polonia, utilizzando la stessa maglietta di Putin che il leader del Carroccio aveva indossato nel 2015. Fatto non dimenticato dal sindaco Wojciech Bakun, tra l’altro anche lui di Destra.

