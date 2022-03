Parlano di Putin malato di cancro e dell’amante Alina Kabaeva: cosa sappiamo ad oggi

Putin malato di cancro e con un’amante chiamata Alina Kabaeva. Queste le ultime voci sul leader politico russo. Nelle ultime ore sta circolando una notizia che potrebbe spiegare in parte la follia scatenata da Putin nelle ultime settimane con la guerra in Ucraina. Si parla solo di congetture, ma stando a quanto riportato dal Daily Star Vladimir Putin è un malato terminale.

Tra Putin malato di cancro e e sostenuto dall’amante Alina Kabaeva: il punto della situazione

Dunque, dopo le precisazioni in merito alla taglia messa sulla testa di Putin di pochi giorni fa, abbiamo un altro approfondimento per i nostri lettori. Dunque, Putin malato? Il presidente russo sarebbe affetto da un cancro all’intestino e questa condizione lo avrebbe spinto oltre, ossia a non essere troppo lucido mentalmente. In realtà la tesi della sua salute mentale non al cento per cento è emersa sin da subito, da quando insomma ha deciso di attaccare l’Ucraina.

Il Daily Star avrebbe anche alcune prove a testimonianza di questo suo stato di salute piuttosto cagionevole, ossia le immagini delle sue ultime apparizioni pubbliche, in cui il volto di Vladimir Putim è apparso piuttosto gonfio. Secondo quanto fatto trapelare dal dipartimento della Difesa Usa, questo gonfiore potrebbe essere dovuto all’assunzione di farmaci legati alla chemioterapia.

Un cancro all’intestino per Vladimir Putin? Sono solo indiscrezioni, non certezze, delle congetture che arrivano dagli USA, ma che stanno facendo pensare un po’ tutti. Intanto è stato intervistato Lord Anthony Owen, medico e ministro degli Esteri britannico, a riguardo e le sue parole confermerebbero i sospetti lanciati dal Daily Star.

Per il medico il viso di Vladimir Putin è diventato ovale, un chiaro segno di chi assume anabolizzanti e sta assumendo corticosteroidi. Insomma, la chirurgia estetica non c’entrerebbe. L’assunzione di queste particolari sostanze provoca il gonfiore al volto, riducendo di gran lunga l’immunità. Nulla per ora confermerebbe queste ipotesi che arrivano dal Pentagono e che sono state riprese dal Daily Star.

Addirittura, stando sempre al quotidiano britannico, Putin avrebbe attuato quest’offensiva contro l’Ucraina per entrare nella storia prima di morire. Insomma il leader del Cremlino ha capito di non avere più tanto tempo da vivere e si è buttato a capofitto in un’azione senza senso solo per entrare nei libri di storia. Sarà vero? Per ora sono solo supposizioni, nulla è assolutamente certo a proposito di Putin malato di cancro.

Oltre alle indiscrezioni su Putin malato di cancro, qualche chiarimento sulla presunta amante Alina Kabaeva. I due non hanno mai confermato la storia, oltre al fatto che il leader politico russo si è pubblicamente separato da Ljudmila Shkrebneva nel 2013.

