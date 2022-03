Meme Salvini in Polonia con maglietta di Putin su PornHub e replica di AUDI: chiarimenti vari

Stanno facendo il giro del web alcuni meme Salvini in Polonia con maglietta di Putin, che sarebbero finiti su PornHub, fino ad arrivare alla replica di AUDI sulla questione sponsor. Si tratta di temi che richiedono chiarimenti vari. La figuraccia di Matteo Salvini in Polonia ha fatto ormai il giro del mondo, con il video dell’umiliazione inflitta dal sindaco di Przemysl che è diventato virale ed oggetto di diversi meme.

Cosa sappiamo sui meme Salvini in Polonia con maglietta di Putin su PornHub e replica di AUDI

Dopo il primo approfondimento di ieri, infatti, occorre approfondire la storia dei meme Salvini in Polonia, in relazione alla maglietta di Putin indossata nel 2015 apparentemente finita su PornHub, senza tralasciare una risposta ufficiale di AUDI. Oltre a questo però è emersa anche una polemica riguardante la giacca indossata da Salvini durante questa visita e che presentava un patchwork di sponsor.

Diversi brand noti hanno costellato la giacca di Salvini durante questa visita ed in molti hanno immediatamente invitato a boicottarli perché avrebbero sostenuto e “finanziato” il viaggio del leader della Lega in Polonia. Il significato di quella giacca ricca di patchwork di Salvini in realtà è ben diverso. Il leader della Lega, come annunciato già nei giorni precedenti, si è recato in terra polacca con un’associazione di volontariato, la Ripartiamo Onlus.

La giacca è stata data in dotazione a tutti i volontari ed i brand presenti sono coloro che sostengono le varie iniziative benefiche di tale associazione. Questi marchi non hanno sponsorizzato il viaggio di Salvini, ma la Onlus fondata da Francesca Immacolata Chaouqui. Tra l’altro c’è stata una risposta da parte di Audi, brand presente sull’ormai famosa giacca, che ci ha tenuto a precisare come non abbia mai rappresentato e mai rappresenterà una fazione politica.

Lo ha fatto con un comunicato ufficiale sul suo profilo Twitter per mettere in chiaro la sua posizione, vista la polemica emersa da questa giacca di Salvini costellata di sponsor. Audi ha anche affermato fortemente come sia contraria a qualsiasi forma di guerra. Intanto la figuraccia di Salvini in Polonia non sarà cancellata molto facilmente dalla mente di tutti noi ed un po’ tutti si stanno divertendo a prendere in giro per questo il leader della Lega.

C’è però da fare una precisazione a riguardo sui meme Salvini. Tra tutte le notizie è emersa anche quella del video di Salvini in Polonia presente su PornHub e riportata da Andrea Scanzi su Facebook, con ironia. Il punto è che non è vero che tale video sia presente su PornHub, è un’immagine fake che sta circolando in queste ore e che Scanzi ha diffuso in merito ai meme Salvini.

