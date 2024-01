“I cessate il fuoco sono antisemiti”, ma l’immagine con la scritta comparsa a Time Square è un falso

“I cessate il fuoco sono antisemiti”, questa la scritta che sarebbe comparsa a Time Square, New York, accanto al messaggio: “Sii umano, sostieni Israele”. I lettori di Bufale.net chiedono verifica alla luce dei tanti contenuti pubblicati sui social che riguardano il conflitto in Medio Oriente. In questo caso, l’immagine è stata postata su Facebook.

“I cessate il fuoco sono antisemiti”, la scritta a Time Square

L’immagine arriva da Facebook e mostra due schermi, entrambi riportanti la bandiera di Israele. Il primo recita: “Be human, stand for Israel”, il secondo: “Ceasefires are anti-semitic”.

Dal 7 ottobre sono numeri i “cessate il fuoco” invocati ora dagli Stati Uniti di Joe Biden e ora dalla Santa Sede tramite Papa Francesco, ma anche da tanti altri leader e semplici utenti social.

Tuttavia l’immagine non proviene da acque italiane: la stessa foto è stata oggetto di analisi da parte di altri servizi di fact-checking, come AFP Fact Check e Reuters.

La foto è falsa

Con una ricerca per immagine ci imbattiamo nell’originale pubblicata dall’account Israel in New York su X il 20 ottobre 2023, ovvero il profilo certificato del Consolato generale di Israele a New York.

Gli scatti risalgono a una manifestazione pro-Israele tenutasi a Time Square il giorno prima, 19 ottobre 2023. Negli scatti originali vediamo che in entrambi gli schermi è presente soltanto la scritta: “Be human, stand for Israel”. Nessuna traccia del collegamento tra i “cessate il fuoco” e l’antisemitismo.

Va anche aggiunto che AFP Fact Check e Reuters hanno contattato la Silvercast Media, l’agenzia pubblicitaria che gestisce i tabelloni mostrati in foto. Un portavoce ha affermato che un cartellone con la scritta “Ceasefires are anti-semitic” non è mai esistito.

Quindi?

Parliamo di bufala in quanto il messaggio: “I cessate il fuoco sono antisemiti” è il frutto della fantasia di chi condivide il post, come ha affermato la stessa agenzia pubblicitaria.

