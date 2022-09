Hacker ucraino seduce soldati russi con foto di belle donne: sembra un momento di ilarità degno di un film di Alberto Sordi, e probabilmente lo è. Ma tempi difficili richiedono soluzioni moderne, e il catfishing è diventato strumento bellico.

Premessa: cosa è il catfishing

Premessa essenziale: dicesi catfishing l’attività virtuale di fingersi qualcuno che non si è, allo scopo di truffare, ingannare o, semplicemente, deridere qualcun altro.

L’esempio tipico di “catfish” è l’Alberto Sordi nazionale di Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata.

Film nel quale il romano Amedeo Foglietti cerca di ottenere una “donna illibata” come sposa per corrispondenza mandando le foto di un suo amico bello, ricco e aitante, ottenendo la risposta di una prostituta in fuga che si dichiara operaia illibata e timorata di Dio.

“Catfish” è quello quindi che manderà ad una donna foto non sue per intrattenere una relazione virtuale, o che, uomo, si fingerà donna avvenente per ottenere regalie e attenzioni o scopi ancora più nefasti.

O, in questo caso per ottenere selfies di soldati nelle loro installazioni militari

Hacker ucraino seduce soldati russi con foto di belle donne

Passiamo ora a Knysh, ingegnere informatico Ucraino con un un passato da Hacker che ha dichiarato ai microfoni di FT di aver usato la sua esperienza per trollare la Russia.

Nello stile che abbiamo visto fare dagli Anonymous. Come ricorda la testata, non tutte le affermazioni di Knysh sono verificabili, ma tra quelle che lo sono da testimonianze inviate alla testata, ne spicca una particolarmente divertente.

Oltre ad aver anche lui usato le telecamere di sorveglianza locali per “sbirciare” in territorio russo, armato di Starlink (la connessione via satellite offerta da Elon Musk all’Ucraina in deficit di infrastrutture causa guerra), computer e social, ha solleciato l’invio di foto geolocalizzate di soldati russi nelle loro basi.

Abbiamo già visto alcune occasioni in cui una foto con troppi dettagli ha condannato un battaglione.

Ma come convincere dei soldati russi a mandare foto compromettenti? Semplicemente l’hacker russo si è procurato foto di donne avvenenti prese dai social russi, tra selfies in pose sexy e foto un po’ osè, usandole per attaccare bottone con soldati russi.

In un bizzarro gioco delle parti le “presunte belle donne” si sono finte attratte da veri uomini “maschi e guerrieri”, i soldati russi hanno deciso di provare la loro virilità guerriera inviando loro foto in abiti marziali e geolocalizzate che sono state prontamente girate all’esercito Ucraino.

“I soldati russi sono sempre arrapati”, ha dichiarato l’hacker, “Mandano un sacco di roba alle ‘ragazze’ per dimostrare il loro ardore guerriero”.

Unitamente ad operazioni più “tradizionali”, questa moderna “Operazione sottoveste” è servita al suo scopo e ha reso l’hacker ucraino contento di aver fatto la sua parte.

Anche se “Hacker ucraino seduce soldati russi con foto di belle donne” potrebbe suscitare il riso negli studenti di storia delle generazioni venture.

