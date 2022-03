Anonymous hackera oltre 400 webcam russe: perché Putin potrà riuscire a far scappare l’intera Russia dalla Rete (o quanto meno blindarla dietro misure di sicurezza mastodontiche che testimoniano una certa sfiducia verso la capacità dei celebrati “hacker russi” di arginare l’onda Anonymous…), ma non potrà riuscire a scrollarsi di dosso il collettivo hacker.

Certo, i fan di Putin, leggiamo spesso nei commenti, sembrano eccitarsi dinanzi all’immagine dell'”Orso Russo” (non a caso, metafora dalle connotazioni di vigore virile) potente e maestoso. Ma un branco di pulci, sia pur minute, quando agiscono collettivamente possono aggrapparsi saldamente al pelo dell’orso più vigoroso, succhiarne il sangue e anche condurlo alla morte malato e reso folle da un nemico invisibile che ne divora le carni dal pelo.

L’azione di Anonymous, collettivo che a dispetto della propaganda della Duma non ha un sito internet, non ha un capo, non ha vertici e non ha una sede continua quindi implacabile.

Abbiamo visto giusto l’altro ieri Anonymous invadere i siti di streaming e le televisioni russe delle immagini e dei dati di guerra proibiti per legge nella Russia sotto censura.

Oggi è il turno delle Webcam. Proprio loro. Lo strumento più amato dai curiosi e dai complottisti di mezzo mondo che si affannano a cercare filmati per dimostrare le loro teorie.

Ma anche da chi, in buona fede, cerca di vedere lontano posti in cui non può accedere. E chi l’ha fatto nella mattinata dell’otto marzo ha avuto una sorpresa.

Anonymous hackera oltre 400 webcam russe: “Antipropaganda e prove tecniche di sorveglianza”

Oltre 400 webcam russe, site in uffici, negozi, stadi, quartieri residenziali, parchi, strade riportano la stessa frase. Quelle vietate da chi ha bandito per legge la parola “guerra” per sostiuirla con la bizzarra locuzione “Operazione speciale di denazificazione”.

Putin sta uccidendo bambini 352 civili ucraini sono morti. I russi mentono a 200RF.com Gloria all’Ucraina! Hackerato da Anonymous

Ovviamente, il riferimento è al fallimento dei corridoi umanitari, dapprima oggetto di bombardamento e poi, nonostante le richieste occidentali, beffardamente aperti in modo da condurre gli Ucraini che fuggono dalle bombe russe direttamente in Russia e Bielorussia.

Un altro riferimento è a 200RF, un portale Ucraino (bloccato in Russia) che censisce le informazioni e le interviste a prigionieri di guerra Russi, quindi con un invito a considerare come spesso gli stessi prigionieri russi non abbiano la più pallida idea di cosa stiano facendo, e ripetono la dottrina della Duma dell'”Operazione speciale” perché nessuno li ha informati di cosa stia davvero accadendo.

Motivo per cui 200RF è bloccato in Russia, costringendo i genitori dei ragazzi soldato a vie alternative, come dirette streaming e contatti diretti che il blocco di Internet potrebbe abolire.

Nel rilasciare alla stampa tutti i dati ottenuti, Anonymous hackera oltre 400 webcam russe ricordando che, visto il successo di questa operazione ne saranno hackerate altre.

Questa volta, relative ai campi di battaglia disseminati in Ucraina e al confine Bielorusso, in modo da fornire all’Ucraina un nuovo set di “occhi” nuovi per gestire la guerra e alla stampa le prove di quello che accade sul campo.

Peraltro, basta guardare gli orari delle singole webcam per capire come siano, indiscriminatamente, prese da tutto il territorio russo, lungo tutti i fusi orari.

Lo scopo, questa volta, è piazzare il messaggio di Anonymous dove è troppo difficile farlo sparire prima che arrivi al pubblico.

