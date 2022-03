Elon Musk attiva Starlink in Ucraina: inviati apparati di ricezione

Elon Musk attiva Starlink in Ucraina, e non solo. Arrivano i primi frutti della richiesta di Mykhailo Fedorov, ministro con delega alla trasformazione digitale

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

Ucraina chiama, Elon Musk risponde. E la risposta non si è fatta attendere.

Il sistema Starlink è ora attivo in Ucraina, ed è cominciata la distribuzione dei relativi terminali. Elon Musk attiva Starlink in Ucraina: il che significa avere una rete di satelliti in costante aggiornamento, indipendente da postazioni di terra se non i citati terminali e dalle elevate prestazioni.

Proprio in questi giorni Elon Musk aveva pubblicato il lancio di nuovi satelliti Starlink.

La rete Starlink si basa infatti su una rete di satelliti a bassa quota, circa 550km dalla Terra, contro i 35mila km di altezza dove si trovano i satelliti geostazionari che orbitano solitamente attorno al nostro pianeta, in grado di consentire una connessione a bassa latenza.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support 🙂

cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh

— Oleg Kutkov (@olegkutkov) February 28, 2022