Grave il giallo sul malore di Allegri dopo Juventus-Bologna: almeno due versioni a confronto

Quando ci sono due versioni a confronto su una vicenda, per forza di cose una delle due rappresenta una bufala, come nel caso del presunto malore di Allegri dopo Juventus-Bologna. Non è la prima volta che gli allenatori di calcio si ritrovano al centro di storie simili riguardanti la loro salute, come abbiamo avuto modo di constatare poche settimane fa con Roberto Mancini tramite un altro articolo. In questo caso, però, il giallo è decisamente più fitto, al punto da avere almeno due campane da prendere in considerazione.

Cosa sappiamo sul presunto malore di Allegri dopo Juventus-Bologna: spuntano due versioni a confronto

Provando a scendere in dettagli, abbiamo due correnti da prendere in considerazione oggi 28 agosto, in merito al possibile malore di Allegri dopo Juventus-Bologna. Quali sono, dunque, le due versioni a confronto? La prima è quella fornita dal suo vice, Landucci, il quale intervistato da DAZN ha giustificato la sua presenza al cospetto delle telecamere e l’assenza del tecnico livornese proprio con le condizioni di salute dello stesso Allegri. Un annuncio che ha fatto preoccupare non poco anche i tifosi delle altre squadre.

Al contempo, come riportato da Fanpage che a sua volta cita la Gazzetta dello Sport, la storia relativa al malore di Allegri pochi minuti dopo il fischio finale della sfida tra Juventus e Bologna sarebbe tutta una bufala. La versione riportata dalla testata, dunque, è assai differente rispetto a quella del club bianconero, in quanto l’allenatore si sarebbe infuriato non solo coi propri giocatori per la prestazione offerta contro i ragazzi di Thiago Motta, ma anche verso l’arbitro di Bello.

Dunque, siamo ad un bivio. O il malore di Allegri è fake e, di conseguenza, le parole di Landucci sono forzate (grave, in quel caso, parlare di malori senza che vi siano i presupposti per farlo), oppure la Gazzetta ha preso una cantonata.

