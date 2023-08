Tra la malattia di Mancini ed Allegri in Nazionale: zero fonti dopo le dimissioni

Sono trascorse poche ore dalle dimissioni come commissario tecnico dell’Italia, eppure già prendono piede indiscrezioni assolutamente prive di fonti, a partire dalla fantomatica malattia di Mancini fino ad Allegri in Nazionale. Un classico del calcio, con il toto nomi che si è immediatamente scatenato per la successione al tecnico che ci ha fatto vincere gli Europei poco più di due anni, con tante notizie inventate in linea coi rumors sul possibile ripescaggio azzurro ai Mondiali che si sono svolti lo scorso inverno. Ne parlammo con un altro articolo.

Nessuna fonte sulla malattia di Mancini ed Allegri in Nazionale: serve calma dopo le dimissioni

Come avrete intuito attraverso il nostro titolo, in questi minuti sono fondamentalmente due le notizie “pompate” e senza fonti che stanno circolando sui social. La prima riguarda appunto una presunta malattia di Mancini, che avrebbe indotto l’allenatore a lasciare la Nazionale. Fortunatamente, non ci sono segnali che avvalorano questa tesi, mentre altri addetti ai lavori ipotizzano che il possibile ingresso nello staff azzurro di Bonucci avrebbe fatto arrabbiare non poco il tecnico di Jesi.

Se da un lato è comprensibile che dopo una notizia inattesa come le dimissioni dell’allenatore si possano scatenare rumors di vario tipo, al contempo è ingiusto avanzare ipotesi senza alcun fondamento. In questo senso, dunque, dobbiamo depennare non solo le voci di corridoio sulla malattia di Mancini, ma anche quelle che parlano di Allegri in Nazionale. Con il posto alla Juventus che si libererebbe per Conte.

Proprio il tecnico pugliese, attualmente libero da impegni, potrebbe essere valutato nuovamente dopo la buona esperienza in occasione degli Europei 2016. Tra gli altri candidati, anche Spalletti, De Rossi e Cannavaro. La Federazione non ha preso decisioni in merito, motivo per cui diamoci un taglio con le chiacchiere sulla falsa malattia di Mancini, ma anche su Allegri in Nazionale. Con relative e mai confermate dimissioni presentate alla Juventus.

