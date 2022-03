Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del 2022 e dimissioni di Mancini: meglio darci un taglio

Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del 2022 e dimissioni di Mancini al centro di indiscrezioni oggi 25 marzo. Dopo la brutta sconfitta della Nazionale italiana contro la Macedonia sono andati in frantumi i sogni di poter vivere i Mondiali in Qatar, ma attenzione alle notizie che si stanno facendo strada in queste ultime ore sui social e che non sono veritiere.

Tra ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del 2022 e dimissioni di Mancini: serve solo calma

Occorre precisare concetti, un po’ come avvenuto durante lo stage di gennaio. Nel dettaglio, ciò che sembra stia attirando l’attenzione degli utenti, è un possibile ripescaggio dell’Italia. Possibile che la Nazionale di Mancini possa essere ripescata e quindi disputare i Mondiali? Ovviamente è una bufala creata ad hoc da qualcuno, facendo leva su delle questioni politiche.

Non esiste alcuna notizia reale che abbia come tema il ripescaggio dell’Italia, è la classica fake news che spesso emerge quando c’è un evento che fa molto scalpore. Nessuno si attendeva che gli azzurri di Mancini potessero essere eliminati in questo modo dalla Macedonia. La partita è stata a senso unico, ma nessun calciatore azzurro è riuscito a fare gol. La beffa più grande è che il gol degli avversari sia arrivato praticamente a tempo scaduto, quando si pensava ormai già ai tempi supplementari.

Per gli italiani che amano il calcio e lo sport in generale, questa è stata una grande batosta, un colpo duro da digerire e qualcuno ci sta giocando sopra pensando ad un ripescaggio dell’Italia. Nulla di tutto questo è vero, purtroppo la Nazionale di Mancini non parteciperà ai Mondiali in Qatar che ricordiamo saranno disputati a dicembre 2022. Anche sul tecnico dell’Italia stanno emergendo notizie assolutamente non veritiere, almeno per il momento. Si sta dando per scontato che Mancini sia pronto a lasciare la Nazionale, ma per ora nulla è stato confermato.

Sicuramente il tecnico degli azzurri è rimasto sconvolto da quest’eliminazione cocente, non si aspettava un epilogo di questo genere, ma per il momento non sono arrivate le dimissioni di Mancini ufficiali. Bisogna quindi attenersi ai fatti, non c’è alcun ripescaggio dell’Italia per i Mondiali 2022 e non è un’ipotesi che potrà concretizzarsi in futuro. Al netto di pagine social create ad hoc. Per Mancini le dimissioni potrebbero anche tramutarsi in realtà, attualmente però non è così.

