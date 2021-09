Gratta&Vinci: Tabaccaio fermato a Fiumicino, voleva volare a Fuerteventura

Si conclude così l’avventura del tabaccaio fermato a Fiumicino.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, parliamo dell’esercente di un negozio di tabacchi e valori bollati che, avendo venduto un biglietto vincente (500mila euro) ad una anziana cliente, secondo quanto riferito, di fuggire a gambe levate con lo stesso in pugno. Inoltre, innanzi a testimoni.



Naturalmente sapendo benissimo che la sua fuga sarebbe stata vana. L’intero blocchetto-matrice è infatti stato immediatamente bloccato il tabaccaio denunciato a piede libero.

Tabaccaio fermato a Fiumicino: prospettive, dubbi, il destino del biglietto

Il tabaccaio è stato quindi arrestato a Fiumicino mentre cercava di volare per le Canarie.

Il biglietto non era in suo possesso, cosa che rende necessario continuare le indagini per recuperarlo e su cui sembra basarsi la difesa dei congiunti dello stesso.

In ogni caso, dato l’evento, al momento il tabaccaio è imputato a piede libero e la sua licenza è a rischio.

Le indagini proseguono, e il tabaccaio fermato a Fiumicino potrebbe dover chiudere il suo esercizio commerciale per sempre.

Il tutto, con l’ilarità della Rete,

che lo percepisce come il protagonista mancato di una Crime Story videoludica.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.