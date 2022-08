Una tragedia si è consumata in Catalogna, più precisamente a Bisbal d’Empordà, dove una bambina di appena 20 mesi è deceduta in seguito ad un trauma cranico causato da un grosso chicco di grandine. In questo piccolo comune spagnolo si è abbattuto nella giornata di ieri un temporale che ha generato grandine record, un fenomeno meteorologico che purtroppo ha creato tantissimi danni a cose e persone.

Grandine spaventosa e bambina morta: confermati i chicchi da 10 centimetri di diametro

Non la prima notizia tragica su una bambina questa estate, come purtroppo abbiamo constatato a luglio. La bambina di 20 mesi di Bisbal d’Empordà è arrivata in condizioni critiche all’ospedale Josep Trueta di Girona, come riportano fonti spagnoli e stamane anche italiane. Il trauma cranico è stato troppo forte e non c’è stato nulla da fare.

Tra l’altro sul suo corpo sono state ritrovate altre ferite generate sempre da questa impressionante grandinata. Purtroppo questa bimba di 20 mesi non ce l’ha fatta, il trauma cranico generato da continui colpi dovuti alla caduta di chicchi di grandine grandi anche più di dieci centimetri le è stato fatale. Nello stesso ospedale era stata ricoverata anche un’altra donna che aveva riportato ferite sul corpo generate da questa grandinata, ma per lei si è trattato di un leggero trauma ed è stata dimessa poco dopo il suo arrivo.

Sfortunatamente il destino della piccola bimba di 20 mesi è stato diverso, i medici hanno fatto il possibile, ma le ferite avevano danneggiato gli organi interni. Non è chiaro come sia avvenuta la dinamica di questo tragico incidente, ci si chiede perché la piccola non sia stata immediatamente portata al riparo.

Chiaramente sarà fatta un’indagine a riguardo. Intanto sono state tantissime le segnalazioni via social di questa impressionante grandinata che ha colpito diversi comuni della Catalogna, con Bisbal d’Empordà che ha fatto segnalare i danni peggiori e purtroppo anche la morte di una bimba di 20 mesi. Sono state danneggiate auto, tetti di diverse abitazioni, è stato uno dei temporali peggiori mai visti su questo territorio, principalmente per l’enorme dimensione di questi chicchi di grandine. La notizia sulla bambina uccisa dalla grandine purtroppo è vera e a seguire un video mostra gli effetti del temporale.

