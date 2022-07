Dubbi sul significato di morire di stenti per la bambina di Milano e racconto della mamma

Tanti dubbi sul significato di morire di stenti, oggi, alla luce del caso della bambina morta a Milano. Nessuno si capacita di quanto accaduto a Ponte Lambro, provincia di Como, dove una donna di 36 anni ha lasciato morire di stenti la povera figlia di appena 18 mesi. Una vicenda davvero inspiegabile, con la bimba abbandonata da sola a casa per sei giorni, mentre lei si era recata a Leffe, in provincia di Bergamo, dal nuovo compagno.

Chiariamoci sul significato di morire di stenti per la bambina di Milano e racconto della sua mamma

Altro approfondimento, dunque, dopo le prime notizie fornite nella giornata di ieri. La scena che si sono ritrovati di fronte gli inquirenti, una volta entrati nell’appartamento della donna, è stata davvero raccapricciante. Il corpicino senza vita della bimba di 18 mesi era senza vita nel suo lettino da campo con accanto un biberon con poco latte ed un flacone a metà di un potente ansiolitico.

La piccola è stata lasciata morire di stenti, in poche parole non aveva acqua per sopravvivere, ma solo un po’ di latte all’interno di un biberon. Inevitabilmente troppo poco per poter garantire alla piccola di poter sopravvivere. Ciò che lascia sgomenti è quanto poi raccontato dalla donna di 36 anni al nuovo compagno, che era a conoscenza di questa figlia. La donna aveva inventato una scusa banale, dicendo che la figlia fosse al mare con la nonna, secondo le ricostruzioni di oggi.

Invece la piccola è stata lasciata da sola nella sua abitazione e con molta probabilità, per evitare che i vicini sentissero i pianti della bimba, l’ha sedata con un potente ansiolitico per farla riposare e non creare sospetti della sua presenza in casa da sola. A quanto pare però, non è stato l’ansiolitico a causare la morte della piccola, anche se bisognerà attendere l’autopsia per avere più chiare le cause di questa prematura scomparsa.

Sicuramente l’ipotesi più plausibile resta quella della morte di stenti, il cui significato ruota proprio nella mancanza di idratazione e cibo fornito all’organismo umano. In questo caso, dunque, appare chiaro il significato di morire stenti. Senza bere, né mangiare, ecco che la bimba di 18 mesi non ha avuto praticamente scampo. Una vicenda davvero terribile e realizzata da una donna che non ha mai voluto avere quella figlia, anche perché non conosceva il vero padre e solo a mesi inoltrati della gravidanza si era accorta di essere incinta. Un’altra anima innocente è volata al cielo.

