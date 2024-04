Gli effetti avversi gravissimi conosciuti da Roberto Speranza non sono quello che pensate, o come direbbe una citazione attribuita al noto scrittore Mark Twain relativa a diversi titoli apparsi su agenzie di stampa, blog e post social, potrebbero essere alquanto esagerati.

Non siamo i soli a dirlo: sostanzialmente buona parte del circuito IFCN non può concordare.

Gli effetti avversi gravissimi conosciuti da Roberto Speranza non sono quello che pensate

Partiamo dalle basi: i colleghi di Facta sono ancora in attesa di conferme indipendenti del virgolettato posto alla base di molti titoli, lo sono dal 12 di Aprile ed ad oggi non vi sono conferme.

Ciò posto un virgolettato senza una fonte va da considerarsi aliunde come non apposto.

Tornando al concetto di base però possiamo ricordarvi che le segnalazioni di farmacovigilanza, siano esse attribuite AIFA, EudraVigilance o VAERS non registrano il numero di effetti avversi collegati a determinati farmaci, ma il numero di effetti avversi denunciati come ad essi collegati e che saranno poi riscontrati di seguito.

Una differenza non da poco: per esplicarla si può far riferimento al caso di James Laidler, anestesiologo e complottista pentito che per dimostrare una delle tecniche utilizzate dai complottisti per mistificare i dati millantò in una segnalazione che il vaccino antiinfluenzale gli aveva conferito un forte incremento della massa muscolare, un colorito verde giada, la pelle invulnerabile e forti sentimenti di rabbia.

I più astuti avranno riconosciuto che di fatto, mimando un linguaggio medico, Laidler aveva dichiarato che i vaccini l’avevano tramutato nel noto supereroe “L’Incredibile Hulk”, tra i fondatori degli Avengers e brillante scienziato trasformato dalle radiazioni gamma in un essere gigantesco e dalla forza pari solo alla sua rabbia senza fine.

Eppure la segnalazione era stata pubblicata, e tale rimase finché Laidler rivelò l’arcano, in quanto le segnalazioni di farmacovigilanza restano tali e leggibili fino a verifica.

Il meccanismo novax è semplice: si leggono quindi tutte le segnalazioni, tra le quali spesso appaiono anche contenuti risibili come “mi sono vaccinato contro COVID19 ma non ho preso la MERS” e si cerca l’effetto avverso. Di contro creare un clima di paura e sospetto comporta che ogni evento avvenuto in prossimità del vaccino sia segnalato come probabile effetto dello stesso a prescindere dal nesso reale.

Dati alla mano, gli eventi avversi fatali si computano in un 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate, come da fonte AIFA, e di questi metà riportano pazienti che si sono ammalati di COVID19 la cui morte è ascrivibile a effetti avversi della malattia e non del vaccino.

In ogni caso si tratta di dati mistificati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.