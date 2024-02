Già si chiedono quando esce Mare Fuori 5: ci sarà con un nuovo casting

In tanti oggi si chiedono quando esce Mare Fuori 5, visto che la stagione ci sarà con un nuovo casting. La quarta stagione di Mare Fuori è disponibile interamente su RaiPlay, mentre da questa sera sarà disponibile su Raidue con i primi episodi. Chi insomma non ha avuto modo di gustarsi la serie sul canale streaming della tv di Stato, ha modo di seguirla ogni mercoledì su Raidue con due episodi.

Capiamo quando esce Mare Fuori 5: la quinta stagione ci sarà con un nuovo casting

In realtà, i rumors di oggi li avevamo anticipati il mese scorso, come si nota con il nostro approfondimento di allora. Intanto ci si chiede già quando esce la quinta stagione di Mare Fuori, in attesa poi di assistere anche alla quarta stagione su Netflix. Infatti è proprio da quando è approdata sulla celebre piattaforma di streaming che ha avuto un boom impressionante.

C’è quindi grande curiosità nello scoprire quando arriveranno le prossime stagioni, infatti è stata rinnovata fino alla sesta, che presumibilmente sarà anche l’ultima. Con molta probabilità la quinta stagione di Mare Fuori sarà girata in estate, come fatto anche per quelle precedenti e seguendo la stessa tempistica si può dire che approderà su RaiPlay nel mese di febbraio. Attualmente infatti l’iter di uscita delle nuove stagioni di Mare Fuori è stato pressoché sempre lo stesso, con il secondo mese dell’anno ad inaugurare i nuovi episodi.

Se insomma in molti ancora non hanno terminato di guardare l’attuale stagione di Mare Fuori, ecco che sale l’attesa per scoprire quando sarà mandata in onda la quinta. Presumibilmente febbraio 2025 sarà il periodo in cui la quinta stagione di Mare Fuori sarà in uscita, prima disponibile su RaiPlay e poi sarà trasmessa in chiaro su Raidue dopo circa due settimane.

Un successo che non sembra arrestarsi per questa serietv tutta napoletana che ha appassionato davvero tutti. Mare Fuori infatti è seguito in tutt’Italia, sono presenti i classici sottotitoli per chi non riesce a comprendere bene i dialoghi tra i vari protagonisti di questa fortunatissima serie. Se quindi vi state chiedendo quando esce la quinta stagione di Mare Fuori, tra un anno esatto potrebbe essere la risposta giusta.

Chiaramente in estate avremo maggiori informazioni a riguardo, quando insomma partiranno le riprese. Dunque, ora sappiamo quando esce Mare Fuori 5 e che la quinta stagione ci sarà con un cast rinnovato.

