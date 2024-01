Quando esce Mare Fuori 4 ed anticipazioni sull’uscita di Mare Fuori 5 e 6 nei prossimi anni

In tanti in queste ore si chiedono quando esce Mare Fuori 4, mentre ci sono già alcune indicazioni sull’uscita di Mare Fuori 5 e 6 nei prossimi anni che possiamo prendere in considerazione oggi 17 gennaio. Insomma, tra appuntamenti previsti a breve termine ed altri forse già fissati nel corso del prossimo biennio, ci sono un po’ di concetti da chiarire, affinché i fan della serie non lascino nulla casa. Partiamo dal presupposto che, anche in questo frangente, Netflix non potrà godere di una corsia preferenziale, trattandosi di un prodotto Rai.

Chiarimenti su quando esce Mare Fuori 4 ed indicazioni sull’uscita di Mare Fuori 5 e 6 nei prossimi anni

Dopo le bufale del passato su alcuni personaggi della serie, stando anche a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa a proposito dell’attore che interpreta Pino morto, oggi è necessario concentrarsi sui prossimi step di questo progetto, visto che sui social stanno prendendo piede notizie già smentite. Se vi state chiedendo quando esce Mare Fuori 4 e quali siano al momento anticipazioni sull’uscita di Mare Fuori 5 e 6 verso i prossimi anni, occorre calendarizzare alcuni eventi.

In primo luogo, va evidenziato che i sei episodi iniziali della quarta stagione si potranno vedere tramite l’applicazione RaiPlay già a partire dal prossimo 1 febbraio. In tv, invece, si partirà il 14 febbraio su Rai 2, con la riproduzione settimanale di due episodi a serata per sei settimane. Insomma, in base al vostro livello di pazienza, potete scegliere liberamente come gustarvi la quarta stagione.

Ora che sappiamo quando esce Mare Fuori 4, inevitabile focalizzarsi sull’uscita di Mare Fuori 5 e Mare Fuori 6. Durante la conferenza stampa per la presentazione della quarta stagione, è stato annunciato che l’impegno della produzione sia quello di garantire la distribuzione delle due successive nel medesimo impegno. Insomma, occhio alle novità previste per febbraio 2025 e febbraio 2026. Smentite, insomma, le voci sull’interruzione dei lavori.

