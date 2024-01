Pino di Mare Fuori è morto in seguito ad un incidente: Artem Tkachuk al centro di una bufala

Pino di Mare Fuori è morto per le conseguenze di un grave incidente. Questa la fake news che sta girando da alcune ore a questa parte a proposito dell’attore Artem Tkachuk, a testimonianza del fatto che a partire da post acchiappaclick, anche datati come in questa circostanza, si possano generare notizie false. Aspetto, questo, che dovrebbe in qualche modo responsabilizzare chi fa informazione, ma sempre più spesso si cade nella tentazione di dar vita a post che disinformano il pubblico.

Voci secondo cui Pino di Mare Fuori è morto in seguito ad un incidente: Artem Tkachuk è vivo e vegeto

Un caso emblematico, sotto questo punto di vista, lo abbiamo vissuto nelle ultime ore con Marco Columbro, stando a quanto vi abbiamo riportato di recente con un altro pezzo. Come nascono le voci secondo cui Pino di Mare Fuori è morto in seguito ad un incidente? Artem Tkachuk, che tanti fan della serie hanno imparato ad apprezzare anche per l’interessante evoluzione del suo personaggio, purtroppo oggi si ritrova al centro di una bufala.

Tutto nasce dal racconto fornito dal diretto interessato, in merito ad un episodio di cronaca che risale al 2019, quando ha subito una grave aggressione ai baretti di Chiaia. Ha rischiato tanto in quella circostanza, ma non è nostra intenzione risalire all’origine dell’episodio in questo frangente. Quello che ci interessa evidenziare è che l’attore sia vivo e vegeto, mentre ad oggi non è possibile anticipare quale possa essere il suo destino nella quarta stagione della fortunata serie.

Stagione numero 4 che sarà disponibile su RaiPlay entro fine gennaio, mentre l’appuntamento su Netflix dovrebbe essere fissato il prossimo 14 febbraio. Nel frattempo, i rumors secondo cui Pino di Mare Fuori è morto in seguito ad un incidente vanno smentiti in modo drastico, visto che oggi Artem Tkachuk si ritrova protagonista di una bufala.

