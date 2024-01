Pessima uscita su Marco Columbro morto: fraintendimenti sul suo addio

Davvero evitabile l’uscita su Marco Columbro morto, essendo nuovamente attuale alcuni fraintendimenti sul suo addio. In queste ultime ore sta circolando su Facebook un post assolutamente ingannevole che parla di addio a Marco Columbro. Non è la prima volta che vengono diffusi post di questo tipo e che soprattutto coinvolgono l’ormai ex presentatore, da tempo lontano dal piccolo schermo.

Chiariamoci su Marco Columbro morto: nuovi post acchiappaclick sul suo addio

Ulteriori riscontri, dunque, dopo averne parlato anche alcuni mesi fa. Ovviamente si tratta di una fake news fatta circolare per creare qualche interazione maggiore, come accade nella maggior parte delle bufale che circolano sul web. Il post in questione parla di Marco Columbro che se n’è andato all’improvviso, per lui non c’è stato nulla da fare e viene mostrata una sua immagine con la scritta “Addio“.

Per fortuna sono davvero in pochi gli utenti che credono a questo tipo di notizie, diventate una vera consuetudine su Facebook, anche per il modo in cui vengono strutturate. Se qualcuno può avere il minimo dubbio a riguardo, basta fare un giro sui vari social e sui siti di informazione per capire immediatamente come non sia una notizia vera. Se Marco Columbro fosse realmente morto, la notizia apparirebbe sui principali notiziari nazionali e chiaramente ciò non è avvenuto.

Bisogna quindi come sempre approfondire la fonte quando appare una notizia di questo tipo, accertarsi effettivamente che la persona in questione sia scomparsa prima di diffondere il post sulla sua morte. Marco Columbro è vivo e vegeto, non è più presente da tempo in televisione, anche se di recente è apparso in un programma Rai, La volta buona, raccontando un po’ della sua carriera e della sua vita, fatta di momenti bellissimi ed altri un po’ più brutti.

Attualmente si sta dedicando principalmente al teatro, sua grande passione, ma possiede anche un agriturismo che lo mantiene molto impegnato. Segnaliamo quindi l’ennesima fake news sulla morte di Marco Columbro che sta facendo capolino da qualche ora su Facebook, l’ex presentatore sta bene e si sta godendo la sua vita privata. Dunque, smettiamola con Marco Columbro morto.

