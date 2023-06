Furbetti oggi con Francesco De Gregori morto: bufala su malattia e scomparsa

Ci sono titoli costruiti così male che si passa facilmente dal tag “acchiappaclick” a “bufala“, come possiamo osservare oggi 3 giugno a proposito di Francesco De Gregori morto. Già, perché chi imposta un pezzo parlando di addio ed utilizzando espressioni eloquenti come “se ne è andato” ha un unico grande obiettivo: farci percepire che una fantomatica malattia abbia vinto e che soprattutto ci abbia portato via un altro grande artista nel panorama musicale qui in Italia.

Francesco De Gregori morto per una malattia? Dai titoli clickbait alla bufala, il passo è breve

Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo affrontato in settimana con Marcella Bella, stando al secondo pezzo che abbiamo portato alla vostra attenzione sul nostro sito. In quel caso, la stessissima espressione è stata utilizzata da un altro portale per comunicarci che la cantante sia ormai residente in Spagna, pur cercando palesemente di darci la sensazione che fosse morta. Solo aprendo l’articolo in questione abbiamo poi scoperto la verità.

Nel caso di Francesco De Gregori morto, la bufala assume connotazioni leggermente diverse, perché l’articolo che genera fraintendimenti sulle sue condizioni di salute e sulla presunta malattia del cantante si riferisce semplicemente al fatto che da un po’ di tempo a questa parte abbia deciso di abbandonare le scene. Insomma, i furbetti utilizzano sempre la stessa strategia: giocano con le parole per farci percepire lo scenario peggiore sulle sorti del personaggio famoso di turno, salvo poi spiegarsi meglio solo all’interno dell’articolo, quando raggiungono il loro obiettivo. Vale a dire quello di fare più visualizzazioni.

Come ribadiamo da tempo, la speranza è che i vari algoritmi dei social e dei motori di ricerca, in primis Facebook e Google, inizino una volta per tutte a punire questa strategia ormai obsoleta. Non è giusto pensare a Francesco De Gregori morto, anche per pochi istanti, a causa di una malattia che non esiste.

