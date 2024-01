Frequenti le chiamate dal numero 0598030792: chi è chiama oggi

Sono pervenute anche a noi un po’ di chiamate dal numero 0598030792, al punto che ad alcuni membri del team è sorta la solita domanda “chi è che mi chiama?“. Lecito il quesito, a maggior ragione quando non si ha modo di rispondere e sorge la tentazione di richiamare il mittente per capirci qualcosa di più. Per non parlare delle circostanze in cui si risponde, ma dall’altra parte non si ottiene alcun tipo di riscontro. Insomma, il destinatario resta col dubbio, senza conoscere quale sia la strada più sicura per saperne di più.

Chi è che chiama dal numero 0598030792: cosa sappiamo fino ad oggi

Del resto, negli ultimi anni ha preso piede anche il fenomeno del “wangiri“, per il quale richiamando uno “strano numero” dal quale è pervenuta una chiamata diretta a noi, si rischia seriamente di ritrovarsi con una brutta sorpresa. A partire dall’attivazione indesiderata di un nuovo abbonamento. Non è il caso delle chiamate provenienti dallo 0598030792, ed è giusto premetterlo da subito. Un altro approfondimento a tema, dunque, a pochi giorni di distanza dal nostro ultimo report su questioni simili.

Dunque, al momento sentiamo di poter escludere in modo drastico qualsiasi discorso inerente a potenziali truffe per le chiamate che arrivano dal numero 0598030792. Nello specifico, da verifiche dirette e dai riscontri ottenuti su siti come Tellows, emerge che dovrebbe trattarsi di un call center che mira a prendere appuntamenti per agenti commerciali. Questi, a loro volta, dovrebbero mostrarci i plus legati ad un nuovo depuratore dell’acqua.

Una pubblicità aggressiva, dunque, e nulla più. Se non altro perché a noi e ad altri utenti sono arrivate chiamate anche di domenica, andando oltre i normali canoni di questo mondo. Ora sappiamo chi è che chiama, fermo restando che tutti sono liberi di impostare la propria blacklist per fermare in qualche modo il flusso in entrata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.