Raggiunti dalle chiamate dal numero 05641768197: chi è che chiama

Quando arrivano chiamate da call center, come avvenuto oggi dal numero 05641768197, è difficile emettere sentenze. Da parte nostra, non sentirete mai parlare di “truffe“, fino a quanto non ci saranno esponenti della Polizia Postale pronti a confermare la tesi in questione. Stesso approccio portato avanti alcuni giorni fa con un altro numero esaminato, mentre oggi possiamo quantomeno fornirvi qualche indicazione extra per chi è alla ricerca di dettagli sul mittente citato su.

Chi è che chiama dal numero 05641768197: le nostre prime verifiche in merito

In primo luogo, qualora abbiate ricevuto chiamate dal numero 05641768197, possiamo dire a tutti di non nutrire particolari timori. Il motivo è semplice, in quanto è arrivata anche noi la medesima richiesta di contatto. Abbiamo risposto, ma dall’altra parte hanno riagganciato pochi istanti dopo. A quel punto, nel tentativo di fornire informazioni a chi ci legge, abbiamo fatto una cosa che sconsigliamo sempre a chi ci segue. Vale a dire richiamare il mittente, ben consapevoli del pericolo “wangiri“.

Già, perché purtroppo ci sono escamotage ideati da truffatori creati proprio con l’intento di farsi richiamare. A quel punto, la vittima si ritrova con il credito telefonico prosciugato. Non è questo il caso, in quanto ci ha risposto un’azienda che offre depuratori per l’acqua. Tesi confermata anche da siti specializzati. Evitiamo di citare il marchio in questione, limitandoci a confermare che l’aver risposto al numero in questione non comporti alcun pericolo dal vostro punto di vista. Insomma, necessario gettare acqua sul fuoco, in attesa di eventuali riscontri da fonti ufficiali nel corso delle prossime settimane.

Per ora, se non siete interessati ad un prodotto di questo tipo, limitatevi a non rispondere alle chiamate che arrivano dal numero 05641768197. Quantomeno, ora sappiamo chi è chiama da questa utenza, sperando che gli utenti finali non si sentano particolarmente infastiditi da queste chiamate diventate più frequenti nel corso dell’ultima settimana.

