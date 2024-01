Aumentano le chiamate dal numero 0238287199: prime indicazioni oggi

Iniziano ad essere più insistenti, stando almeno alle segnalazioni del pubblico italiano, le chiamate che arrivano dal numero 0238287199. Non è un caso che in tanti si stiano chiedendo se dietro questa richiesta di contatto diretto si celi qualcosa di rischioso in termini di sicurezza, o più semplicemente una forma di pubblicità evidentemente non troppo gradita dagli utenti. Allo stato attuale, lo diciamo da subito, sembrerebbe prevalere la seconda ipotesi in base alle informazioni fin qui trapelate.

Primi riscontri dalle chiamate che stanno arrivano dal numero 0238287199 oggi in Italia

Una questione che potrebbe avere delle connessioni con il nostro approfondimento pubblicato in settimana, a proposito di un altro numero che evidentemente è diventato insistente negli ultimi giorni. Come molti sanno, infatti, i call center sono soliti cambiare numero nel tentativo di aggirare i filtri e le blacklist create dagli utenti, in modo da avere una possibilità di mettersi in contatto con i potenziali clienti. Resta il fatto che il servizio offerto in questo frangente non nasconda particolari insidie per il pubblico.

Insomma, non ci sono particolare ansie da coltivare a proposito di questo numero, anche nel caso in cui dovesse comparire sul display del vostro smartphone con una nuova chiamata in entrata. Probabile che la situazione si trascini ancora per un po’, fino a quando lo stesso centro non deciderà di puntare su altra utenza telefonica. Nello specifico, le connessioni tra i due approfondimenti nascono dal fatto che entrambi gli operatori al telefono affermano di chiamare per una nota compagnia telefonica.

Inutile dire che potete valutare la proposta commerciale tramite lo stesso operatore, da contattare tramite i canali ufficiali una volta terminata la telefonata. A quel punto, potrete capire se la promozione pervenuta tramite il numero 0238287199 sia autentica o meno. Così facendo, dunque, eviterete qualsiasi tipo di sorpresa poco piacevole per la vostra utenza.

