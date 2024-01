Diverse chiamate dal numero 03621908199: cosa sappiamo sulla provenienza

Vengono segnalate proprio in questi giorni diverse chiamate dal numero 03621908199. Alcuni rispondono, altri no, motivo per il quale è lecito chiedersi cosa sappiamo sulla provenienza del mittente. Oggi come oggi, non a caso, abbiamo ancora un segmento di utenza che teme che dall’altra parte ci sia qualcuno pronto a mettere in discussione la nostra sicurezza digitale. Non pare essere questo il caso, anche se alcune informazioni aggiuntive le vogliamo fornire ugualmente a chi ci segue.

Arrivano molte chiamate dal numero 03621908199: cosa sappiamo sulla loro origine

In sostanza, tocca analizzare un numero di telefono segnalato da molti utenti in Italia, dopo aver trattato alcuni giorni fa un’altra situazione con chiamate ricevute all’interno dell’applicazione WhatsApp. Fatta questa lunga premessa, occorre analizzare più da vicino cosa sappiamo a proposito delle chiamate che stanno arrivando in queste ore dal numero 03621908199. Per farvela breve, non avete nulla da temere qualora vi siate limitati a rispondere, curiosi di comprendere chi fosse dall’altra parte. Del resto, ad oggi non sono segnalate truffe in circolazione che si “attivano” facendo solo questo.

Detto questo, le informazioni sul numero in questione sono molto chiare e facilmente reperibili sul web. Chi ha ricevuto chiamate dal numero 03621908199, infatti, fa sapere che dall’altra parte non si ascolta alcune voce una volta risposto. Dopo circa cinque secondi, la chiamata dovrebbe essere interrotta in automatico, motivo per il quale il destinatario non riceve alcuna comunicazione. In ogni caso, in altre circostanze pare essere partita una voce registrata, avviando un annuncio commerciale da parte di una nota compagnia telefonica.

Insomma, nessun particolare problema per chi risponde alle chiamate che arrivano dal numero 03621908199, ma una probabile perdita di tempo di alcuni secondi. Liberi di approcciare come meglio ritenete contatti del genere, fermo restando che spesso questi call center cambiano numero e potrebbero ricontattarvi anche in caso di blocco del suddetto numero.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.