Si ricevono chiamate WhatsApp dal prefisso 62: in cosa consistono

Stanno arrivando diverse segnalazioni sui social da parte di utenti che, soprattutto nell’ultima settimana, hanno ricevuto svariate chiamate WhatsApp dal prefisso 62. Insomma, un mittente che non conosciamo sta provando a mettersi in contatto con noi, in alcuni casi anche con semplici messaggi, richiamando per forza di cose la vicenda che abbiamo provato ad affrontare non molto tempo fa sul nostro sito con un altro approfondimento. Dalle informazioni raccolte fino a questo momento, non ci sono molte differenze tra le due casistiche.

Primi bilanci sulle chiamate WhatsApp dal prefisso 62 ricevute dagli utenti italiani

Già, perché mittenti con prefisso 855 si ricollegano per forza di cose alle chiamate WhatsApp dal prefisso 62. Ora, a meno che non siate in attesa di persone che si mettano in contatto con voi dall’Indonesia (il prefisso in questione va associato proprio a questo Paese, come riportano diverse fonti facilmente reperibili sul web), appare chiaro che non ci sia nulla di buono riservato per voi dietro queste chiamate.

Negli ultimi quattro anni, del resto, anche le autorità ci hanno messo “sugli attenti” per queste chiamate dall’estero. Fondamentalmente, il tema trattato oggi va inserito in un contesto più ampio, con il quale potremmo facilmente parlare di prefisso +84 (Vietnam), +62 (Indonesia) e +223 (Mali). Non per forza il mittente vi sta chiamando effettivamente da questi Paesi, ma è certo che il modus operandi non cambia. Come avviene da tempo, infatti, alla potenziale vittima viene chiesto di portare a termine il download di un’app con codice compromettente per la sicurezza del nostro smartphone.

Chi ci casca e porta avanti questo discorso con il mittente, dopo aver ricevuto chiamate WhatsApp dal prefisso 62, viene poi invitato a corrispondere una certa somma per investire in criptovalute. Insomma, ci sono buone ragioni per ignorare “a prescindere” contatti di questo tipo, in modo da evitare sin dal primo istante pericolo connessi ad interazioni del genere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.