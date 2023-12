Nuova ondata di messaggi WhatsApp dal prefisso 855: di cosa si tratta oggi

Focus sulla nuova ondata di messaggi WhatsApp dal prefisso 855, mentre in tanti vogliono capire di cosa si tratta oggi. Ci sono tante truffe che partono sempre sfruttando l’applicazione WhatsApp, un metodo rapido e semplice per attirare utenti meno giovani ed alla fine fregarli. Questo è quanto sta accadendo nuovamente con la diffusione su WhatsApp di messaggi con prefisso 855.

Attenzione alla seconda ondata di messaggi WhatsApp dal prefisso 855: capiamo di cosa si tratta oggi stesso

Vicenda del tutto simile rispetto a quella trattata non molto tempo fa. Non è la prima volta che questo tipo di truffa circola sulla famosa app di messaggistica, si tratta di una pratica che viene messa in atto in maniera ciclica e bisogna quindi fare molta attenzione. I messaggi WhatsApp con prefisso 855 devono quindi immediatamente allarmare il destinatario, ma il più delle volte ci sono persone più anziane che non badano molto al numero del mittente, se insomma lo hanno salvato in rubrica oppure no.

Qui è dove i truffatori riescono chiaramente ad agire, ma è bene capire di cosa si stia parlando. Quando arrivano questi messaggi WhatsApp con prefisso 855 si evidenzia come si stia parlando con un numero proveniente dalla Cambogia che inizierà a volervi far cadere nella sua trappola. Non si tratta assolutamente di una persona che vi scriverà in una lingua diversa dall’italiano.

Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi un bel po’ di fiducia da parte del malcapitato, situazione che poi verrà sfruttata per chiedere del denaro in seguito. Se si nota come il mittente sia più anziano e meno esperto, si potrà anche far finta di essere un parente ed estorcere poi del denaro. Chiaramente nessuna persona tende a fare prestiti in maniera del genere, ma questo tipo di truffa può far leva proprio sull’ingenuità dei più anziani.

L’unica cosa da fare in questi casi è prevenire il tutto, spiegando soprattutto ai propri parenti più anziani della pericolosità dei messaggi WhatsApp con prefisso 855, invitandoli a non rispondere. Con questo avvertimento probabilmente si riuscirà ad evitare che la truffa vada a buon fine. Fate quindi molta attenzione a questi messaggi WhatsApp con prefisso 855. Occhi aperti, dunque, con la nuova ondata di messaggi WhatsApp dal prefisso 855.

