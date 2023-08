Arrivano messaggi WhatsApp dal prefisso 855: cosa sono e come adescano

Bisogna nuovamente tenere gli occhi aperti coi messaggi WhatsApp ad agosto 2023, considerando il fatto che stanno arrivando minacce direttamente dal prefisso 855. Il mittente, a differenza di quanto avvenuto il mese scorso con il finto concorso Peroni, da noi trattato con un altro articolo, non crea un pericolo dal primo istante. Insomma, si tratta di una strategia differente, che si materializza con un approccio per noi sconosciuto visto il modus operandi di chi inventa minacce digitali per il pubblico meno esperto.

Conferme sul fatto che stiano arrivando messaggi WhatsApp dal prefisso 855: capiamo cosa sono e come attirano l’attenzione del pubblico

Come è stato riportato anche da alcuni addetti ai lavosi sui social, in questo periodo stanno arrivando messaggi WhatsApp dal prefisso 855, con un numero dalla Cambogia che prova ad attaccare bottone con noi. Contrariamente a quanto si possa pensare, il mittente parla in italiano, motivo per il quale è fondamentale analizzare in profondità la storia. Solo in questo modo capire cosa siano queste chat e come adescano il malcapitato di turno che potrebbe cadere in una sorta di rete.

In pratica, chi ci manda messaggi con prefisso 855 punta a conquistare la nostra fiducia, per poi chiedere in un secondo momento pagamenti urgenti. Non è da escludere che la truffa possa almeno in parte sovrapporsi a quella che in apparenza vede i genitori contattati dai propri figli per la finta rottura dello smartphone. Con questo pretesto, il truffatore riesce a ricevere un pagamento istantaneo per mettere la parola fine ad una situazione di emergenza.

Come sempre, si sfrutta il fatto che la vittima, anagraficamente, sia meno pronta a rispondere con competenza a messaggi WhatsApp di questo tipo. Motivo per il quale è morto importante fare attenzione al mittente, nonché ad avvisi come quello descritto oggi. Allo stato attuale, sarebbe il caso di evitare di dare seguito a chat avviate da numeri con prefisso 855.

