Ci riprovano con il finto concorso Birra Peroni ed il mini frigo in regalo su WhatsApp

Si fa fatica a crederci, ma in queste ore ci stanno arrivando ulteriori segnalazioni da parte di utenti ai quali sono giunti messaggi WhatsApp, coi quali viene spinto il fantomatico concorso Birra Peroni che metterebbe in palio un mini frigo in regalo. In apparenza, tutto quello che devono fare gli utenti è rispondere ad un banale questionario al quale si viene rimandati con il link presente nel messaggio, salvo poi andare incontro a brutte sorprese nelle ore successive.

Stanno rilanciando il finto concorso Birra Peroni con mini frigo in regalo tramite WhatsApp

Già, perché appena tre settimane fa sul nostro sito abbiamo spiegato a cosa si va incontro credendo al finto concorso Birra Peroni. Non c’è nessuna promozione in corso tramite la nota azienda, nonostante il largo consumo del prodotto durante la stagione estiva nel nostro Paese. Del resto, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale per comprendere che non ci sia alcun riferimento a quanto viene scritto nel messaggio in questione.

Dunque, state alla larga dalla catena WhatsApp in cui si parla del falso concorso Birra Peroni con mini frigo in regalo. L’azienda ha più volte spinto sui suoi canali social un comunicato con il quale si evidenzia che il contenuto della catena sia assolutamente falso. Anzi, chi ci crede rischia molto in termini di sicurezza digitale. Già, perché al termine del suddetto questionario, alla potenziale vittima viene chiesto di effettuare un piccolo pagamento per ricevere il prodotto a casa.

Si tratta solo di un’esca per ottenere dati sensibili e per prosciugare nel giro di mezza giornata la carta di credito dell’utente. Dunque, ci sono ragioni più che valide per non credere al messaggio WhatsApp in cui viene citato il concorso Birra Peroni ed il mini frigo in regalo. Solo chi ci è passato, infatti, ha idea delle conseguenze di questa truffa.

