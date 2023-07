Cosa succede a chi crede al concorso birra Peroni con mini frigo gratis: truffa con danni

Sono trascorsi due giorni dalle prime segnalazioni relative al concorso birra Peroni con mini frigo gratis, almeno in apparenza. Una situazione che abbiamo provato ad analizzare tempestivamente con un primo articolo a tema che in tanti hanno apprezzato nella giornata di domenica, ma che a quanto pare ha solo limitato la diffusione della catena WhatsApp. Da quello che ci risulta, infatti, ancora oggi in tanti stanno ricevendo il messaggio in questione, credendo che possa essere autentica un’iniziativa del genere da parte dell’azienda.

Quali sono le conseguenze per chi crede al concorso birra Peroni con mini frigo gratis: truffa che crea tanti disagi

Allo stato attuale, confermata la truffa anche dall’azienda con un comunicato apparso nel pomeriggio di lunedì su alcuni canali social ufficiali, è fondamentale comprendere anche quali siano le conseguenze per coloro che finiscono con il credere al concorso birra Peroni con mini frigo gratis. In primo luogo, una volta terminato il questionario, in automatico arriverà il medesimo messaggio WhatsApp che avete ricevuto in precedenza ai vostri contatti.

Insomma, per amici e amiche rappresenterete l’esca di questa nuova truffa. Tuttavia, il guaio peggiore non è questo. Secondo ulteriori ricerche che abbiamo condotto, infatti, pare proprio che al termine della procedura sia richiesto alle vittime di portare a termine un piccolo pagamento per la sola consegna. In realtà, sarà questo l’escamotage per “ottenere” dati sensibili sulla vostra carta di credito. Con furbizia, quest’ultima verrà svuotata nel giro di 12-24 ore, in modo da non dare nell’occhio.

Purtroppo, anche in questo caso ci sono state vittime, soprattutto tra coloro che non hanno grande dimestichezza con situazioni simili e che, al contempo, si illudono di poter sfruttare finalmente il grande affare dell’estate. Nulla di tutto questo, considerando che, ad oggi, non esiste alcun concorso birra Peroni con mini frigo gratis, secondo la nota ufficiale del produttore.

