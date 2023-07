Tornato il concorso Peroni con mini frigo in regalo: truffa da evitare su WhatsApp

Ci sono conferme, questa mattina, in merito alla circolazione di una truffa che sta girando soprattutto su WhatsApp, a proposito di un fantomatico concorso Peroni con mini frigo in regalo. Stando a quanto abbiamo avuto modo di appurare, a differenza di quanto avvenuto a marzo 2023 in questo frangente non c’è ancora piena circolazione su Facebook, anche se è probabile che il messaggio cominci a circolare un po’ ovunque nei prossimi giorni. Occorre stare alla larga da catene di questo tipo.

Riscontri sul concorso Peroni con mini frigo in regalo: torna la solita catena WhatsApp

Stando ai dati raccolti e ad un messaggio pervenuto anche al numero del sottoscritto, effettivamente stiamo assistendo al ritorno della solita catena che parla di un fantomatico concorso Peroni con mini frigo in regalo. Lo stesso che era stato smentito a suo tempo da membri delle Forze dell’Ordine online. Del resto, è sufficiente spendere pochi secondi del proprio tempo per comprendere che siamo al cospetto di una vera e propria fake news ad inizio luglio.

Ad esempio, accedendo all’interno dell’apposita area del sito ufficiale aziendale, manca nel modo più assoluto un riferimento al concorso Peroni che, in teoria, dovrebbe mettere in palio un mini frigo in regalo. Dunque, la catena WhatsApp è alimentata in modo automatico da coloro che ci cascano. Il link di riferimento rimanda ad una pagina “non riconosciuta”, dove ha luogo la truffa. Al termine del questionario viene richiesto a tutti di effettuare un piccolo pagamento per la consegna del prodotto.

Tuttavia, così facendo andrete a fornire a malintenzionati i dati della vostra carta di credito. Insomma, nel giro di poche ore vedrete il credito della vostra carta del tutto prosciugato, come avviene sempre in circostanze simili. Smentiamo, senza dubbio alcuno, che sia in corso un concorso Peroni con mini frigo in regalo in questi giorni.

