Francesca Totolo e la storia della base NATO sotto l’acciaieria Azovstal a Mariupol

Ci avete segnalato in massa un tweet di Francesca Totolo, scrittrice che ha collaborato con diverse testate spesso e volentieri finite nell’occhio del ciclone per le rispettive linee editoriali, secondo cui ci sarebbe una base NATO segreta sotto l’acciaieria Azovstal, a Mariupol. In particolare, la cronista avrebbe parlato di fonti russe in grado di confermare la notizia, alimentando in questo modo discussioni assai vibranti tra chi ha opinioni divergenti sul conflitto tra Russia ed Ucraina in questo particolare momento storico.

Francesca Totolo ci parla della base NATO sotto l’acciaieria Azovstal a Mariupol

Abbiamo parlato di Francesca Totolo sul nostro sito in passato, ma in contesti decisamente differenti rispetto a quello odierno. Fondamentalmente, ci sono due aspetti da mettere in evidenza oggi 13 aprile. Il primo consiste nel fatto che il tweet in questione sia autentico, al punto da essere ancora disponibile per tutti. Il testo è molto chiaro: “FONTI RUSSE riportano che sotto all’acciaieria Azovstal di #Mariupol, ci sia una base segreta della Nato. Al suo interno, un bio laboratorio e un nutrito contingente Nato“.

Nel giro di poche ore, non a caso “fonti russe” è diventato un trend su Twitter. Non andremo dietro la scia di commenti che denigrano ed in alcuni casi diffamano Francesca Totolo. Resta il fatto che, al momento, non riusciamo a trovare fonti che in qualche modo possano rafforzare la tesi portata avanti dalla diretta interessata. Neanche siti russi vicini a queste tematiche. Del resto, il tweet citato non rimanda a link in grado di fare chiarezza sulla vicenda.

Per questo motivo, almeno per ora, non possiamo fare altro che utilizzare il tag “nessuna fonte“, rispondendo a tutti coloro che ci hanno chiesto di approfondire la tesi condotta Francesca Totolo. Qualora la diretta interessata o altre persone avessero prove riguardanti la presenza di una base NATO sotto l’acciaieria Azovstal a Mariupol, saremo lieti di valutare nuovamente la storia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.