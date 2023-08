Fine della corsa: la sonda Luna-25 si è schiantata sulla Luna (fermando il ritorno allo spazio)

Fine dei giochi: la sonda Russa Luna-25 si è ingloriosamente schiantata sul suolo lunare. Questa la mesta ammissione di ROSCOSMOS, l’Agenzia Spaziale russa.

“Intorno alle 14:57 di sabato le comunicazioni sono state interrotte”, ha spiegato l’agenzia russa in un comunicato. “Secondo i risultati preliminari” dell’indagine, il dispositivo “ha cessato di esistere dopo una collisione con la superficie lunare”, ha aggiunto Roscosmos.

Fine della corsa: la sonda Luna-25 si è schiantata sulla Luna

I motivi li avevamo spiegati in un articolo precedente, basato su indiscrezioni ora del tutto confermate e dati tecnici.

Sostanzialmente la Russia aveva messo in palio il prestigio del suo programma spaziale stesso: Luna-25, prima sonda del programma Luna-Glob, avrebbe riportato la Russia nello spazio dopo una lunga pausa iniziata nel 1976, anno in cui Luna-24, ultima missione lunare Sovietica, fu inviata per la raccolta campioni lunari.

Una missione difficile con l’attuale livello tecnologico e costruttivo di ROSCOSMOS, valutata al 70% di possibilità di successo dallo stesso direttore dell’Agenzia Spaziale Russa.

Al 30% previsto vanno detratti, per i motivi detti nel precedente articolo di cui incoraggiamo la lettura, il fatto che tra riprovazione internazionale e sanzioni conseguenti la guerra in Ucraina, ROSCOSMOS ha perso l’ausilio degli Enti Spaziali Europeo ed Americano, compresi la loro preziosissima rete di radiotelescopi necessari per tenere sottocontrollo la rotta della preziosa Luna-25.

Un imprevedibile errore nella manovra necessaria per porre il satellite nella corretta orbita: questo è stato il necessario.

Le comunicazioni ora si sono interrotte, e una “indagine preliminare” parla già di schianto.

Un’ammissione di fatto, ma stretta tra i denti in una nazione che tenta il tutto per tutto per mostrare i muscoli al mondo, ma viene costantemente frustrata dalla realtà dei fatti.

Mentre c’è già chi incolpa furti e corruzione per giustificare il tracollo del programma spaziale Russo, la Russia si appresta ad essere superata dalla sonda Chandrayaan-3 del programma spaziale indiano, che dovrebbe atterrare il giorno 23

