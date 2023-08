Nuovi problemi per Roscomos: c’è il rischio di uno schianto lunare per Luna-25, la missione che avrebbe dovuto portare una sonda sul nostro satellite e buona parte del problema nasce dal fatto che la Russia si è alienata la comunità internazionale, quindi perdendo accesso alla rete di supporto DSN offerta dalla NASA a tutte le missioni spaziali ma non più ai Russi.

Ma andiamo con ordine.

Russia: rischio schianto lunare per Luna-25 (e c’entrano guerra e sanzioni)

Come ci ricorda il portale Astrospace, il lupo perde il pelo sovietico ma non il vizio della guerra fredda. Come per disastri nello stile di Chernobyl, il non detto supera il detto, i comunicati “ufficiali” sono asfittici e tendono a tacere tutto tranne il guaio più evidente e vanno surrogati da una serie di fughe di notizie.

Sabato sabato 19 agosto alle ore 13:10 italiane, ROSCOSMOS, l’Agenzia Spaziale Russa ha dichiarato una “situazione anomala a bordo del lander”, al termine della quale “durante l’operazione si è verificata una situazione di emergenza a bordo… che non ha permesso di eseguire la manovra con i parametri specificati”.

Parliamo di Luna-25, lander il cui scopo primario è provare la tecnologia di atterraggio e secondario portare con sé macchinari per l’estrazione e l’analisi di campioni Lunari.

Ma parliamo anche di ROSCOSMOS che ultimamente sembra più dedita ad esplorare fake news a base di Ucraini nazisti che portano il nazismo nel mondo e scansare le ritorsioni di Anonymous. E, come detto prima, difficilmente se qualcosa va storto, specie in questa situazione geopolitica, la Russia lo annuncerà sui social.

Secondo voci ancora non confermate, ma compatibili con l’anomalia e l’emergenza, nel tentativo di correggere l’orbita la navicella ha ricevuto una spunta superiore al necessario, non riuscendo quindi ad entrare correttamente in orbita intorno alla Luna.

Potrebbe sembrare una faciloneria, ma in realtà esiste una diversa spiegazione: la Russia non ha più la possibilità di usare le reti DSN ed ESTRACK.

DSN ed Estrack

Le agenzie spaziali Europea ed Americana (ESA e NASA) mettono a disposizione di ogni altro programma spaziale la loro rete di radiotelescopi, localizzati in varie località del mondo, in modo da tracciare la posizione di satelliti artificiali e sonde spaziali.

A seguito dell’invasione in Ucraina sono saltati gli accordi con tutto l’Occidente, e la Russia non dispone di una rete di radiotelescopi autonoma.

Se prima era possibile per ROSCOSMOS appoggiarsi ai dati ESA e NASA per tenere traccia delle loro missioni, ora la Russia può avere collegamenti solo quando il territorio Russo è in vista della Luna e solo quando Luna-25 non è coperta dal satellite, lasciando “buchi” di diverse ore ogni giorno e rendendo ogni manovra un azzardo.

Cosa comporta questo?

Diamo per buono anche solo il comunicato di ROSCOSMOS, ovvero sono necessarie manovre correttive.

Sappiamo che ROSCOSMOS non può più seguire Luna-25 quando vuole, ma solo quando può. La sonda è a rischio di schiantarsi, ma potrebbe arrivare la correzione di rotta che la riporti su un’orbita “corretta”.

Questo comporterebbe rimettere la sonda intorno alla Luna e scegliere un nuovo luogo per l’allunaggio: ma il carburante non è infinito e nello spazio non ci sono marziani gentili con la pompa di benzina pronti a farti un rabbocco al volo.

Esiste ancora una possibilità per Luna-25 di atterrare, ma lo scenario dello schianto, per errore nella rotta o perché, semplicemente, il carburante è finito diventa sempre più probabile.

Aggiornamento

Fine dei giochi: la sonda Russa Luna-25 si è ingloriosamente schiantata sul suolo lunare. Questa la mesta ammissione di ROSCOSMOS, l’Agenzia Spaziale russa.

Ne diamo seguito in questo articolo.

