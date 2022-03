Anonymous contro Roscosmos: obiettivo la rete di satelliti russa

Anonymous contro Roscosmos: un’altro capitolo della costante guerra tra Putin e il collettivo Hacker. Guerra che si ricorda il collettivo dichiara essere lanciata contro Putin, il Cremlino e gli Oligarchi e non contro il popolo russo.

In questo capitolo un gruppo collegato ad Anonymous ha dichiarato di aver reso inaccessibile la rete di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, concentrandovi i loro sforzi.

Una serie di Tweet annunciano l’attacco virtuale teso a rendere i satelliti spia russi inaccessibili alla stessa Russia. Attacco per Anonymous concluso col disservizio.

Per Roscosmos invece, che nega il blocco dichiarando di avere il controllo della Rete, l’azione di Anonymous va considerata un vero e proprio atto di guerra cui rispondere militarmente.

Il messaggio che ha suscitato una risposta così dura da Roscosmos recita esattamente così tradotto:

Certo che l’Agenzia Spaziale Russa deve amare davvero i loro sistemi di osservazione satellitare.

Meglio che amino così tanto i loro sistemi di controllo veicolare.

Il WS02 è stato cancellato, le credenziali revocate e il server spento.

Il Battaglione Network non vi darà l’IP aggiornato, sarebbe troppo facile no?

Passate un buon Lunedì a riparare la vostra attrezzatura da spie. Gloria all’Ucraina!

Non ci fermeremo finché non la smetterete di bombardare, uccidere civili e invadere.

Andatevene tutti a**ancu*o fino in Russia!