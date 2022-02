Hackers bloccano le ferrovie in Bielorussia, Anonymous blocca sito di informazione e hacker filorussi

Ci sono nuove notizie dal fronte Anonymous: Hackers bloccano le ferrovie in Bielorussia, Anonymous blocca sito di informazione filorusso.

La prima notizia riguarda le ferrovie in Bielorussia, sotto attacco da parte dei “Cyber-Partigiani della Bielorussia”.

Nonostante alcuni outlet di notizie abbiano parlato di una rivendicazione di Anonymous, gli account social riconducibili a parte del collettivo (decentralizzato: non può esistere “Un social o una sede di Anonymous. Ne cancellerebbe lo scopo) in realtà rilanciano una catena di tweet dell’organizzazione Bielorussa.

Va detto che nella guerra di Anonymous contro Putin e i suoi alleati tutti gli hacker “di buona volontà” sono accetti. Proprio perché si tratta di un conflitto virtuale contro Putin, Lukashenko e gli Oligarchi, e non contro il popolo russo.

Lo stesso attacco che ha bloccato le ferrovie in Bielorussia ha bloccato i portali online e limitato gli automatismi nel controllo del traffico ferroviario.

Non si tratta quindi di un blocco totale e indiscriminato: i civili che hanno bisogno potranno continuare a usare i treni (che è molto di più delle vane minacce che i novax nostrani lanciarono, fallendo, sul traffico ferroviario italiano). Semplicemente con ritardi e disservizi e molto più lavoro da parte delle autorità.

Indubitabilmente Anonymous è invece l’attacco a Tass, portale di informazione filorusso.

Per una preziosa manciata di minuti prima che il sito fosse messo offline e ricaricato, Anonymous è riuscito a sostituire i contenuti sul sito con un comunicato fieramente rivendicato.

“Cari cittadini. Vi preghiamo di fermare questa follia, non mandate figli e mariti a morte certa. Putin ci costringe a mentire e ci mette in pericolo. In pochi anni vivremo come in Corea del Nord. È questo quello che meritiamo? Solo per mandare Putin sui libri di storia? Questa non è la nostra guerra, fermatela!”